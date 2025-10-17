Slušaj vest

Dok se većina meme kriptovaluta povukla u ledene vrhove “meme zime” nakon brzog kraha 10. oktobra, jedno biće ostaje nepokolebljivo. Mravojed stoji na zelenom svećnjaku u Tai Chi pozi, zatvorenih očiju - smiren usred oluje.

To je Snorter, zaštitno lice Snorter Bot Tokena (SNORT) - hladnokrvan, pribran i metodičan. U svom “mentalnom dođu”, Snorter kanališe šesto čulo za kretanje po svetu meme kriptovaluta. Čim neki token počne da pokazuje znakove života, njegov radar se aktivira i nanjuši sledeću moguću 100x priliku, mnogo pre nego što šire tržište to primeti.

Dok se šire tržište hladi, Snorter Bot Token ide suprotnim putem, privlačeći stabilne prilive tokom pretprodaje, istovremeno usavršavajući tehnologiju koja pokreće njegov “meme kriptovaluta” detekcioni motor. Telegram bot ovog projekta pruža trgovcima ključnu prednost, pretvarajući čak i usporeno tržište u priliku za zaradu.

Ali vreme ističe. Ostalo je samo pet dana da se obezbedi SNORT po pretprodajnoj ceni od 0,1079 USD po tokenu, pre nego što cena svakog dana automatski raste do lansiranja.

Kada pretprodaja završi, SNORT će biti naveden na velikim berzama, gde se očekuje da će cena značajno premašiti trenutne pretprodajne nivoe.

Tržišni šokovi i “meme zima” potresaju kripto svet

Bitcoin (BTC) se prošlog petka trgovao oko 122.000 USD nakon što je ranije te nedelje postavio novi rekord od 126.000 USD. U istom periodu, meme kriptovalute su počele da rastu, nagoveštavajući početak još jedne “meme sezone”.

Međutim, taj zamah je naglo prekinut kada su pretnje carinama potresle globalna tržišta. Analitičari su ovaj događaj opisali kao najveću likvidaciju u istoriji kriptovaluta, kada je oko 19 milijardi USD vrednosti nestalo u jednom danu. BTC je pao na 109.000 USD, pre nego što se stabilizovao oko 112.000 USD.

Ipak, nisu svi to videli kao znak slabosti. Kripto podkaster Scott Melker izjavio je da je pad bio “čisto strukturne prirode”, dodajući da tržište i dalje ostaje u “bikovskom” raspoloženju tokom onoga što trgovci zovu “Uptober”.

Čak i tako, volatilnost tog nivoa čini investitore opreznim. Mnogi su se privremeno povukli, što je dovelo do toga da meme kriptovalute, kao najrizičniji segment tržišta, uđu u “meme zimu”, trenutno uglavnom zaostajući za BTC-om.

Ipak, tržišta se kreću u ciklusima - a istorija pokazuje da kada se osećaj nesigurnosti poveća i likvidnost se smanji, često se pojavi jedan iznenadni token koji obične trgovce pretvori u milionere preko noći.

Naći taj jedan, međutim, obično zahteva sreću i tajming — osim ako nemate alat koji automatski lovi 100x meme kriptovalute. Upravo za to je napravljen Snorter Bot.

Snorter Bot: Solana brzina, multichain pristup i najniže naknade na tržištu

Snorter Bot je trenutno u fazi “hibernacije” pred lansiranje, ali je već dizajniran kao jedan od najnaprednijih Telegram trading botova u razvoju. Neprestano skenira Solana (SOL) transakcione redove, validator feedove i likvidnosne pulove kako bi identifikovao meme kriptovalute sa visokim potencijalom čim pokažu znakove aktivnosti.

Na taj način, Snorter može u realnom vremenu detektovati nove tokove likvidnosti i pozicionirati trgovce pre velikih tržišnih pomaka — što je presudno u okruženju gde milisekunde mogu odlučivati između profita i gubitka.

Njegova prednost u brzini proizlazi iz činjenice da je izgrađen direktno na Solani, što mu daje efikasnost koju Ethereum botovi poput Maestro i Banana Gun ne mogu u potpunosti da dostignu. Iako su proširili svoje delovanje na više mreža, i dalje su ograničeni sporijim transakcijama i većim gas troškovima na Ethereumu.

Zbog toga je Snorter Bot ne samo brži već i isplativiji, performansama ravnopravan botu Trojan, koji je takođe baziran na Solani - ali za razliku od Trojana, Snorter je već spreman za više mreža i planira širenje na Ethereum, Binance i Base.

Još jedna važna prednost je njegova struktura naknada - Snorter nudi najniže trgovačke naknade na tržištu, samo 0,85%, što omogućava korisnicima da zadrže veći deo profita. Ova pogodnost se aktivira jednostavnim držanjem SNORT tokena, koji investitorima od prvog dana donose i korisnost i ekonomski podsticaj.

Snorterov instinkt za 100x počinje sopstvenom pretprodajom

Za projekat sa ovakvim tehnološkim ambicijama, Snorter Bot se očigledno pozicionira kao ozbiljan konkurent vodećim Telegram trading botovima.

Njegov glavni rival, Banana Gun, poslužio je kao dobar reper - projekat je porastao za oko 230x, sa privatne runde od 1,2 miliona USD do tržišne kapitalizacije od 276 miliona USD na vrhuncu.

Sa ranom fazom finansiranja Snortera koja već dostiže skoro 5 miliona USD, mnogi investitori veruju da bi mogao da nadmaši taj uspeh nakon lansiranja bota i listiranja tokena.

Veće finansiranje takođe znači više resursa za izgradnju i rast. Prema tokenomici Snortera, oko 25% prikupljenih sredstava ide na razvoj proizvoda, dok se 20% koristi za marketing i rast - ključne stavke za jačanje brenda i likvidnosti nakon izlaska na berze.

Najpoznatiji kripto influenseri, uključujući Apex Syndicate i Borch Crypto, predviđaju potencijalni rast od100x za SNORT, mada će to zavisiti od sposobnosti tima da isporuči tehnologiju i zadrži performanse nakon lansiranja.

Za rane investitore, sve se svodi na to da prate Snorterov instinkt - sposobnost da nanjuši skrivene prilike - jer je najveća prilika upravo pretprodaja Snorter Bot Tokena.

Poslednjih 5 dana za kupovinu SNORT-a

Ovih poslednjih pet dana moglo bi biti presudno - možda će stvoriti novu generaciju milionera, dok će oni neodlučni ostati da žale za propuštenom prilikom.

Ako vidiš potencijal u Snorter projektu, poseti zvanični sajt Snorter Bot Tokena i kupi SNORT pomoću SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ili kreditne kartice.

Kupljeni tokeni se mogu odmah stakingovati kroz nativni protokol projekta, uz dinamičan APY do 108%.

Da bi najbolje pratio svoje SNORT tokene nakon otvaranja claim faze, preporučuje se korišćenje Best Walleta, koji se smatra najboljim kriptovaluta i Bitcoin novčanikom na tržištu. Pretprodajni balans se vidi direktno u aplikaciji, preuzimanje je jednostavno, a korisnici dobijaju ekskluzivan pristup novim projektima kroz sekciju Upcoming Tokens.

Best Wallet je dostupan na Google Playu i Apple App Storeu.