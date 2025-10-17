Slušaj vest

"Marks i Spenser" hitno povlači svoju mlečnu čokoladu sa saćem zbog straha da bi mogla da izazove alergijske reakcije opasne po život.

Čokolada ovog brenda povučena je sa polica jer može da sadrži kikiriki, što nije navedeno na etiketi.

Prema Agenciji za standarde hrane (FSA), to znači da proizvod predstavlja "mogući zdravstveni rizik za svakoga ko je alergičan na kikiriki“.

Čak i mali tragovi orašastog voća mogu da izazovu anafilaksiju - potencijalno životno opasnu alergijsku reakciju - kod osobe koja je veoma osetljiva na njega.

Kupci sa alergijom na kikiriki mole se da vrate proizvod u najbližu prodavnicu Marks & Spencer gde će dobiti potpuni povraćaj novca.

Povlačenje uključuje proizvode sa datumom isteka roka upotrebe 12. maja 2026. i bar-kodom 0917568/29143603.

U saopštenju, Marks & Spencer je naveo: „Izvinjavamo se našim kupcima zbog eventualnih neprijatnosti. Bezbednost kupaca je od najveće važnosti za Marks & Spencer i sva pitanja u vezi sa proizvodnjom naše hrane shvatamo izuzetno ozbiljno.“