U HRANI ZA BEBE OTKRIVENA PLASTIKA! Popularno jelo hitno povučeno iz prodaje zbog opasnosti po decu
Državni inspektorat Republike Hrvatske obavestio je potrošače o opozivu proizvoda HIMMELTAU DEČIJI GRIZ ZASLAĐEN PČELINJIM MEDOM OD 6. MJ., 500 g, EAN/MAN: 9000275500619 / 346834, serija RA25006601, najbolje upotrebiti do 02.07.2026., zbog mogućeg prisustva komadića plastike.
Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbednost hrane te utvrđivanju postupaka u oblasti bezbednosti hrane.
- Bezbednost naših kupaca, posebno dece, veoma nam je važna. Želimo da budemo dosledni svojoj odgovornosti i da informišemo kupce o mogućim opasnostima, bezbednosnim napomenama, upozorenjima u vezi s proizvodima i o povlačenjima proizvoda. Ako ste kupili proizvod koji se povlači, možete ga vratiti u bilo koju Müller poslovnicu, a odgovarajući iznos novca biće vam vraćen. U skladu s upozorenjima i bezbednosnim uputstvima, molimo vas da postupite onako kako je navedeno u obaveštenju – saopštila je kompanija Müller.
Podaci o proizvodu:
Proizvođač: Maresi Austria GmbH, Beč, Austrija
Maloprodaja: Müller trgovina Zagreb d.o.o, Zagreb, Hrvatska
