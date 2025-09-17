Slušaj vest

Kako se navodi u obaveštenju, proizvoda se povlači zbog povećane količine pirolizidinskih alkaloida.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/915 od 25. aprila 2023. o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 1881/2006, te pripadajućim izmenama i dopunama.

Pirolizidinski alkaloidi (PA) su prirodne otrovne materije koje proizvodi veliki broj biljaka kao mehanizam odbrane od biljojeda. Ima ih u preko 6.000 biljnih vrsta, naročito u nekim korovima poput čička, podbela, oputine i zubače.

Oni mogu dospeti u hranu i biljne čajeve ako se biljke kontaminiraju tokom berbe ili prerade.

U organizmu mogu izazvati oštećenje jetre, a kod dugotrajnog izlaganja povezuju se i sa povećanim rizikom od raka.

Zbog svoje toksičnosti Evropska unija je postavila stroge limite za dozvoljene količine PA u hrani i dodacima ishrani.

Podaci o proizvodu

Proizvođač: SUBAN d.o.o., Galici 8, 10434 Strmec