Slušaj vest

Kako se navodi u obaveštenju, proizvoda se povlači zbog povećane količine pirolizidinskih alkaloida.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/915 od 25. aprila 2023. o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 1881/2006, te pripadajućim izmenama i dopunama.

Pirolizidinski alkaloidi (PA) su prirodne otrovne materije koje proizvodi veliki broj biljaka kao mehanizam odbrane od biljojeda. Ima ih u preko 6.000 biljnih vrsta, naročito u nekim korovima poput čička, podbela, oputine i zubače.

Oni mogu dospeti u hranu i biljne čajeve ako se biljke kontaminiraju tokom berbe ili prerade.

U organizmu mogu izazvati oštećenje jetre, a kod dugotrajnog izlaganja povezuju se i sa povećanim rizikom od raka.

Zbog svoje toksičnosti Evropska unija je postavila stroge limite za dozvoljene količine PA u hrani i dodacima ishrani.

Podaci o proizvodu

Proizvođač: SUBAN d.o.o., Galici 8, 10434 Strmec

Kurir Biznis/Telegraf

Ne propustiteInfoBizHITNO POVLAČNJE MAŠINA SA TRŽIŠTA SRBIJE: Ako je imate odmah je se rešite - može izazvati požar!
Prodavnica bele tehnike
InfoBizHITNO SE POVLAČI IZ PEPKA JEDAN PROIZVOD ZA BEBE! Možete da ga vratite i bez fiskalnog računa, samo ga se rešite
Pepko prodavnica
InfoBizAKO STE KUPILI OVE PROIZVODE – ODMAH IH VRATITE: Poznati brend iz prodaje uklanja artikle koji mogu ugroziti zdravlje dece!
deca igračke povlačenje
InfoBizSA TRŽIŠTA HITNO POVUČEN JOŠ JEDAN PROIZVOD! Može da izazove strujni udar, ko ga je kupio odmah da ga vrati
frizerfrizerskisalon-3.jpg