Kako je saopštio Državni inspektorat Hrvatske opozvani Jaeger nosi oznaku "upotrebiti do 4. oktobra 2025. godine", sa brojem lota 80390, a proizvodi ga "Moja Tvrtka" iz Samobora.

"S obzirom na to da proizvod ne obeležava alergen mlečni protein, proizvod može predstavljati zdravstveni rizik za potrošače osetljive na njega, dok osobe koje nisu alergične mogu nastaviti da ga koriste bez ograničenja", istakli su.

Obaveštenje se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

Proizvod nije u skladu sa Uredbom o utvrđivanju opštih principa i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbednost hrane i uspostavljanju procedura u oblastima bezbednosti hrane i Uredbom o pružanju informacija o hrani potrošačima, navodi se u saopštenju za javnost.