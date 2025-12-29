- Tokom ove godine, Er Srbija je zabeležila najveći obim saobraćaja od svog osnivanja, zahvaljujući kontinuiranom širenju mreže destinacija, povećanju frekvencija letova i stalnom unapređenju kvaliteta usluge. Postignuti rekordni rezultati su odgovor na snažnu potražnju putnika i rast poverenja u brend Er Srbija. Kompanija će nastaviti sa optimizacijom kapaciteta, sa ciljem da putnicima obezbedi još veći komfor i udobnost tokom putovanja. Intenzivno radimo na personalizaciji iskustva putnika i transformaciji tradicionalnog servisa u modernu, digitalno podržanu i korisnički orijentisanu uslugu. Spajanjem tradicije, inovacija i tehnologije, po prvi put uvodimo sopstveni program lojalnosti, koji će članovima omogućiti unapređene beneficije i sakupljanje poena čak i kada ne putuju avionom. Obaranje rekorda u broju prevezenih putnika predstavlja snažnu potvrdu ispravnosti strateškog pravca Er Srbije – ulaganja u flotu, tehnologiju i ljude, uz stalnu posvećenost kvalitetu usluge. Nacionalna avio-kompanija nastaviće da aktivno oblikuje budućnost putovanja, u kojoj su brzina, jednostavnost i vrhunsko putničko iskustvo ključni pokazatelji uspeha - izjavio je generalni direktor Er Srbije Jirži Marek.

Uspesi Er Srbije rezultat su jasne vizije i strateškog razvoja kompanije. Tokom ove godine dodatno je ojačana mreža destinacija otvaranjem šest novih avio-linija, među kojima se posebno izdvaja Šangaj kao nova dugolinijska destinacija. Za 2026. godinu planirano je otvaranje još šest novih linija - Santorini, Baku, Toronto, Sevilja, Tenerife i Tromzo – koje će putnicima omogućiti autentična iskustva i priliku da svet spoznaju na jedinstven način. U narednoj godini planirano je i povećanje frekvencija na gotovo 20 postojećih linija, među kojima su Atina, Bari, Firenca, Istanbul, Lisabon, Madrid, Milano, Nica, Solun i Tbilisi, čime će putnicima biti omogućena veća fleksibilnost u planiranju putovanja.