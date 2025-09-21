Slušaj vest

Više od polovine ispitanika, tačnije 57%, izjavilo je da zbog rasta cena više pazi na potrošnju. Među njima, oko polovine sada češće kupuje u diskontima nego u supermarketima. Prema rezultatima ankete, u kojoj je učestvovalo 2.009 ljudi, čak 71% onih koji su promenili navike sada više nego ranije obraća pažnju na akcije i popuste.

Ipak, malo ko želi da odustane od svežih proizvoda, s obzirom na to da je gotovo 56% ispitanika navelo da ih kupuje jednako kao i ranije, dok 5% čak kupuje više.

Posebno se ističe podatak da čak 84% potrošača koji su promenili navike sada više pazi da ne baca hranu. Trude se da kupuju promišljenije, a skoro polovina njih češće koristi ostatke hrane i jede namirnice kojima je istekao rok trajanja, ukoliko i dalje izgledaju dobro.

Statistika potvrđuje ovaj trend: prošle godine je stopa poskupljenja hrane iznosila samo 1,4%, dok je u julu ove godine porasla na 2,2%.