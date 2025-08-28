Slušaj vest

U svetu se sve više prihvata trend iznajmljivanja odeće umesto kupovine. Potrošači se na ovaj korak odlučuju ne samo iz modnih, već i iz praktičnih i ekoloških razloga.

Dok su se ranije garderoberi punili komadima koji bi se obukli svega nekoliko puta, danas sve veći broj ljudi bira da pozajmi odeću za posebne prilike, ali i za svakodnevno nošenje. Prema pisanju lista Times of India, ovaj trend beleži značajan rast poslednjih godina, posebno među mlađim generacijama koje su svesne ekoloških izazova i žele da smanje prekomernu potrošnju.

Pored toga, porast cena luksuznih brendova i globalna ekonomska neizvesnost dodatno motivišu potrošače da traže alternativna rešenja.

Eksperimentisanje bez velikih ulaganja

Platforme za iznajmljivanje nude širok izbor: od večernjih toaleta i poslovnih odela do svakodnevne garderobe i modnih dodataka. Ideja je jednostavna – platite samo ono što nosite i kada vam je potrebno. Na taj način se smanjuje gomilanje odeće u ormarima, a istovremeno se pruža prilika za eksperimentisanje s različitim stilovima bez velikih ulaganja.

Za mnoge je ovo i način da ostanu u koraku s najnovijim trendovima, a da ne troše hiljade evra na komade koji izlaze iz mode nakon samo jedne sezone. Ekološki aspekt je takođe snažan motiv, jer je, prema podacima Ujedinjenih nacija, modna industrija odgovorna za oko 10 odsto globalne emisije ugljen-dioksida, pa se iznajmljivanje smatra delom rešenja.

Kompanije u lancu "rentiranja"

Ovaj trend nisu prihvatili samo pojedinci. Sve više kompanija ulazi u sektor iznajmljivanja odeće, nudeći poslovne modele slične onima kod Netfliksa – pretplatite se i menjajte garderobu kad god poželite. Ovakav koncept je već popularan u Sjedinjenim Američkim Državama, a sada se širi i u Aziji i Evropi.

Hoće li se i u Srbiji pojaviti ovakve platforme? Sudeći po tome da domaći potrošači sve više obraćaju pažnju na održivost i praktična rešenja za svakodnevni život, nije isključeno da ćemo u narednim godinama i kod nas videti rast ovog tržišta.