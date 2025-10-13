Slušaj vest

Inženjerska i tehnološka kompanija Bosch zatvoriće dva pogona za proizvodnju kućnih aparata u Nemačkoj i otpustiti 1.400 radnika, piše nemački list Bild.

Boschova podružnica BSH Hausgeräte zatvoriće fabriku za proizvodnju mašina za pranje veša u Nauenu kod Berlina i pogon za proizvodnju šporeta i ventilatora u Bretenu.

Kao razlozi zatvaranja navedeni su smanjenje tržišta i sve veća konkurencija proizvođača sa nižim troškovima, precizirao je Bild.

Bosch je ranije objavio plan za smanjenje broja zaposlenih za oko 13.000 do kraja 2030. godine, prvenstveno u Nemačkoj.

