FABRIKA ČIJE KUČNE APARATE IMA GOTOVO CELA SRBIJA NASTAVLJA SA OTKAZIMA Gigant propada, otpušteno još 1.400 ljudi - otkrili i šta je razlog
Inženjerska i tehnološka kompanija Bosch zatvoriće dva pogona za proizvodnju kućnih aparata u Nemačkoj i otpustiti 1.400 radnika, piše nemački list Bild.
Boschova podružnica BSH Hausgeräte zatvoriće fabriku za proizvodnju mašina za pranje veša u Nauenu kod Berlina i pogon za proizvodnju šporeta i ventilatora u Bretenu.
Kao razlozi zatvaranja navedeni su smanjenje tržišta i sve veća konkurencija proizvođača sa nižim troškovima, precizirao je Bild.
Bosch je ranije objavio plan za smanjenje broja zaposlenih za oko 13.000 do kraja 2030. godine, prvenstveno u Nemačkoj.
