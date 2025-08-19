Kako da naučite da prepoznate kad vam se sprema otkaz

Slušaj vest

Pasivno-agresivan oblik menadžmenta privlači pažnju: tiho otpuštnaje, praksa u kojoj šefovi čine radne uslove toliko neprijatnim za neželjenog zaposlenog da osoba sama odluči da napusti posao.

Ovo nije nova taktika, ali čini se da postaje sve češća. U HRTech anketi iz 2025. godine, u kojoj je učestvovalo preko 1.000 menadžera u SAD, 53 odsto je priznalo da koristi taktike tihog otpuštanja. A LinkedIn anketa iz 2022. godine pokazala je da je gotovo polovina od 20.000 ispitanika doživela ovo na poslu.

Zastrašujući deo ove tehnike je što se igra ljudskim strahovima i sumnjama, bez konkretnih povratnih informacija. Zaposleni se pitaju da li zamišljaju uvrede ili su preosetljivi, što dodatno opterećuje već stresnu situaciju.

- Tada se nadaju da ćete na kraju sami odustati - rekao je Jason Walker, Psy.D., Ph.D., direktor programa i vanredni profesor industrijsko-organizacionog i primenjenog psihologije na Adler University, za USA Today.

Ovo je lista jasnih znakova da je osoba postala meta tihog otpuštanja:

1. Smanjenje podrške i odgovornosti

Ako vam se resursi odjednom oduzmu i nekoliko važnih zadataka preda drugome, to je znak da vaš menadžer pokušava da ugasi vašu sposobnost za napredovanje.

2. Prebacivanje trivijalnog posla na vas

Suprotno tome, gomilanje poslova ispod vaših sposobnosti je taktika koja vas čini toliko nezadovoljnim da sami odlučite da odete.

3. Isključivanje iz sastanaka

Izostavljanje iz komunikacija i planiranja novih inicijativa najveći je znak da vas tiho otpuštaju, kažu stručnjaci za USA Today.

4. Površne procene

Minimalni ili nikakvi komentari o kvalitetu vašeg rada jasno pokazuju da menadžment ne vidi u vama osobu koja treba doprinositi budućnosti kompanije.

Zašto menadžeri primenjuju tiho otpuštanje?

Stručnjaci kažu da postoji nekoliko razloga: smanjuje rizik od tužbi zbog neosnovanog otkaza i izbegava isplatu otpremnina. Takođe, u hibridnom svetu rada poslednjih godina, mnogi menadžeri nemaju obuku i iskustvo za iskrene i teške razgovore sa zaposlenima.

Šta učiniti ako doživljavate tiho otpuštanje?

To nije kraj karijere ako primećujete bilo koji od ovih znakova, kaže Brandon Dawson, predsednik i suosnivač 10X Health System.„Ako osećate znake tihog otpuštanja, nemojte se povlačiti“, rekao je za USA Today.

Dawson savetuje da direktno razgovarate sa menadžerom o svojim brigama. Takođe, vodite evidenciju — sačuvajte mejlove, tražite povratnu informaciju u pisanom obliku i čuvajte sve dokumente na ličnom računaru. Kao što stručnjaci ističu, tiho otpuštanje nije nužno ilegalno, ali jeste ako je povezano sa diskriminacijom ili odmazdom na radnom mestu.