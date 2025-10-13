Slušaj vest

Time je jedna polovina nagrade pripala Džoelu Mokiru "za identifikovanje preduslova za održivi rast kroz tehnološki napredak", a druga polovina zajednički Filipu Agionu i Piteru Hauitu "za teoriju održivog rasta kroz kreativno razaranje".

Mokir je koristio istorijske izvore kako bi otkrio uzroke koji su doveli do toga da održivi rast postane novo normalno stanje, dok su Agion i Hauit proučavali mehanizme koji stoje iza kontinuiranog rasta. U radu iz 1992. godine konstruisali su matematički model onoga što nazivamo kreativnim razaranjem - procesom u kojem novi i bolji proizvodi ulaze na tržište, dok kompanije koje prodaju zastarele proizvode gube bitku.

Time su proglašeni i poslednji Nobelovi laureati u ovoj sezoni.

Prošlogodišnje priznanje pripalo je trojici ekonomista - Daronu Ačemogluu, Sajmonu Džonsonu i Džejmsu A. Robinsonu - koji su proučavali zašto su neke zemlje bogate, a druge siromašne i pokazali da slobodna, otvorena društva imaju veće šanse da napreduju.

Nagrada za ekonomiju zvanično se naziva "Nagrada Švedske banke za ekonomske nauke u spomen na Alfreda Nobela". Ustanovila ju je Centralna banka Švedske 1968. godine, u čast švedskog preduzetnika i hemičara iz 19. veka koji je izumeo dinamit i osnovao pet originalnih Nobelovih nagrada.

Od tada je dodeljena 56 puta, a ima ukupno 96 laureata. Samo tri dobitnice bile su žene.

Nobelovi puristi često ističu da nagrada za ekonomiju tehnički nije "prava" Nobelova nagrada, ali se, kao i ostale, dodeljuje 10. decembra, na godišnjicu Nobelove smrti 1896. godine.

Prošle nedelje objavljeni su dobitnici Nobelovih priznanja za medicinu, fiziku, hemiju, književnost i mir.