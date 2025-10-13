Slušaj vest

Ovom ceremonijom okončan je jedan od najznačajnijih globalnih događaja godine, koji je obeležio izuzetan uspeh Japana i pokazao snagu međunarodne saradnje, posebnost nacionalnog identiteta svake države, ali i da današnje inovacije kreiraju jedan sasvim drugačiji i bolji put ka budućnosti.

U svečanom delu programa zatvaranja predstavnici Međunarodnog biroa za izložbe (BIE), predsednik Generalne skupštine Alen Berže i generalni sekretar Dimitri Kerkentzes, predali su zastavu BIE domaćinu sledeće Specijalizovane izložbe Ekspo 2027 u Beogradu. U ime Srbije i preduzeća EXPO 2027 d.o.o. Beograd zastavu je primio direktor Danilo Jerinić, zajedno sa savetnikom direktora Dušanom Borovčaninom.

Tim povodom, direktor preduzeća EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić istakao je da primopredaja zastave BIE predstavlja izuzetnu čast i zadovoljstvo za Srbiju, Beograd i ceo tim koji stoji iza projekta.

„Mi na ovaj način nastavljamo naš put ka 2027. godini i svim onim aktivnostima koje nas očekuju. Ponosno nastavljamo dalje da koračamo i ispunjavamo sve one obaveze prema našim partnerima, koji su nas prepoznali kao pouzdanog međunarodnog partnera“, istakao je Jerinić.

On je podsetio da su do sada 122 zemlje potvrdile učešće na Ekspo 2027, što za Srbiju predstavlja veliku obavezu i odgovornost.

„Imali smo priliku da ovde u Japanu vidimo kako stvari funkcionišu. Prikupili smo zaista dosta dobrog iskustva i siguran sam da ćemo to primeniti u daljem radu, kada je naš Ekspo u pitanju“, zaključio je Jerinić.

Generalni sekretar BIE Dimitri Kerkentzes je izjavio da je važno prepoznati izuzetan uspeh Svetske izložbe u Osaki, koji se prema njegovim rečima, ne ogleda samo u broju posetilaca, koji je premašio 28 miliona, već i po nasleđu koje ostavlja.

„U vremenu globalnih izazova, 158 zemalja se ovde ujedinilo, ostavljajući razlike po strani i pokazujući međusobno poštovanje u traženju rešenja za izazove čovečanstva. Ovakva platforma nam omogućava da slušamo i poštujemo različita mišljenja, i to je ključ koji treba poneti u Srbiju 2027“, rekao je Kerkentzes.

Prema njegovim rečima, činjenica da je više od 120 zemalja potvrdilo učešće, Srbiji donosi veliku odgovornost da nastavi duh izložbi.

„Videvši posvećenost Vlade (Srbije) i entuzijazam učesnika, uveren sam da je sve na dobrom putu. Jedna od najimpresivnijih stvari, koju sam video jeste način na koji je srpski paviljon spojio teme „Dizajniranje društva budućnosti“ i „Igra(j) za čovečanstvo“. To već pokazuje pravac u kojem idemo i daje snažnu osnovu da Ekspo 2027 bude podjednako uticajan kao Ekspo 2025“, ocenio je generalni sekretar BIE.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, u trajanju od 93 dana, na površini od 25 hektara u beogradskoj zoni Surčin-Ekspo. Očekuje se učešće više od 120 zemalja, preko 8.000 događaja i više od 4 miliona posetilaca iz celog sveta.