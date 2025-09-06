Slušaj vest

Više od 800.000 posetilaca nacionalnog paviljona Srbije imalo je priliku da se, u okviru Svetske izložbe Ekspo 2025 Osaka Kansai Japan, upozna sa bogatim sadržajem koji je naša zemlja predstavila pred očima celog sveta, a ova brojka je potvrda velikog interesovanja međunarodne publike za srpski paviljon, ali i njegovog kvalitetnog i zanimljivog programa.

Nacionalni paviljon u Osaki ističe inovacije, kreativnost i potencijal naše države, istovremeno šaljući snažnu poruku o modernoj Srbiji, koja se dinamično razvija gradeći nove veze širom sveta, saopštio je danas EKSPO 2027 tim za odnose s javnošću.

„Veliki uspeh srpskog paviljona u Osaki ne predstavlja samo broj – 800.000 posetilaca znači 800.000 novih prilika da se čuje glas Srbije. Ovaj rezultat nas čini ponosnim, ali i obavezuje da na Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd odemo korak dalje kada je reč o programu, organizaciji i gostoprimstvu", poručio je direktor preduzeća Ekspo 2027 d.o.o Beograd Danilo Jerinić.

Kako je istakao, "naš cilj je da Ekspo 2027 bude mesto susreta celog sveta, ali ujedno i prilika da pokažemo svetu Srbiju kao zemlju turističkih i privrednih potencijala, zemlju koja prati najnovija tehnička dostignuća, ali koja istovremeno neguje i čuva svoju tradiciju i kulturni identitet".