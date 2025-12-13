Slušaj vest

Prema podacima analize kompanije carVertical, vozači u Srbiji pre nego što prodaju automobil u proseku pređu 18.807 kilometara, što je najmanja vrednost među evropskim zemljama obuhvaćenim studijom i znatno ispod evropskog proseka od 75.928 kilometara. U poređenju s drugim državama, Poljska prednjači, tamo vozači jednim automobilom u proseku pređu 112.977 kilometara, dok u Slovačkoj i Portugaliji prelaze više od 108.000 kilometara. S druge strane, nakon Srbije najmanje kilometara prelaze vozači u Ukrajini i Mađarskoj.

Koliko dugo se koristi jedan automobil

U istraživanju se napominje da rezultati ne govore o tome koliko se kilometara pređe godišnje, jer se navike menjanja automobila razlikuju od zemlje do zemlje. Stručnjak carVerticala Matas Buzelis objašnjava da je prosečna godišnja kilometraža važan pokazatelj stanja vozila, jer intenzivna upotreba ubrzava habanje i povećava rizik od kvarova. U Srbiji je prosečna godišnja kilometraža 16.578 kilometara, što je umerena vrednost u odnosu na ostatak Evrope.

Srpski vozači automobile zadržavaju najkraće, prosečno samo 1,1 godinu. Ista situacija je i u Ukrajini. Za poređenje, u Portugaliji se vozila u proseku zadržavaju čak 7,2 godine, u Poljskoj 6,1, a u Litvaniji 5,5 godina. Stručnjaci smatraju da je automobil sa manje prethodnih vlasnika obično pouzdaniji, jer vlasnici koji planiraju brzu prodaju često izbegavaju ulaganja u ozbiljnije popravke.

Gde je najrizičnije, a gde najbezbednije za kupovinu

Studija navodi da vozači u Češkoj, Finskoj, Španiji i Ukrajini najčešće menjaju automobile i prelaze više kilometara godišnje, zbog čega ove zemlje predstavljaju veći rizik za kupce polovnih vozila. Španci godišnje pređu oko 23.186 kilometara i automobil zadržavaju oko četiri godine. U Finskoj se vozila menjaju na približno svake tri godine, uz prosečnih 21.213 kilometara godišnje, dok u Češkoj vozači voze oko 20.201 kilometar godišnje i zadržavaju automobil u proseku 3,6 godina.

Bezbednijim tržištima smatraju se Nemačka, Litvanija, Portugalija i Ujedinjeno Kraljevstvo, gde vozači prelaze manje kilometara i duže zadržavaju svoja vozila. U Velikoj Britaniji automobili ostaju u vlasništvu oko 4,5 godina, uz godišnju kilometražu od 12.710 kilometara. Nemci vozila menjaju približno na svakih 4,8 godina, dok u Portugalu automobili ostaju čak 7,2 godine, uz umerenu godišnju kilometražu od 15.133 kilometara. Litvanski vozači automobil menjaju svakih 5,5 godina, prelazeći oko 16.367 kilometara godišnje.