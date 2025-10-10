Slušaj vest

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je milion ljudi posetilo srpski paviljon na Ekspo izložbi u Osaki i istakao da je taj uspeh premašio sva očekivanja.

"Milion ljudi je posetilo srpski paviljon na Ekspo izložbi u Osaki. Drago mi je što smo došli do ove brojke pre završetka izložbe koji nas očekuje 13. oktobra.

Milioniti posetilac koji je kročio u parče Srbije u Japanu je rezultat koji je, tokom šest meseci trajanja izložbe, premašio sva naša očekivanja. Ponosan sam na sve ljude koji su tokom pola godine pregalački radili na našem predstavljanju u Japanu, koji su doprineli tome da budemo primećeni kao zemlja koja ima šta da ponudi, kao kreativna radionica sa Zapadnog Balkana, tamo, na drugom kraju sveta.

Zahvalni smo svim posetiocima koji delili priču o našoj Srbiji - zemlji kreativnosti, igre i svetlosti!

Ovim uspešnim predstavljanjem u Osaki postali smo deo kulture budućnosti, inspiracija svetu da se radom može sve!

Srbija je pokazala da je sa pravom izabrana da bude domaćin EXPO 2027, da će opravdati očekivanja i da će pokazati da je spremna za budućnost!