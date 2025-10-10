Slušaj vest

Srbija u martu započinje izgradnju još jednog velikog infrastrukturnog projekta. Naime, za pet meseci počeće gradnja, odnosno rekonstrukcija brze pruge od Beograda do Niša. Kada bude završena, naši građani putovaće prugom 200 kilometra na sat i ka jugu zemlje, a od prestonice do grada na Nišavi stizaće za samo 100 minuta.

Da je sve spremno i da se sve već priprema, a da se na proleće očekuju ubrzani radovi, potvrdio je i predsednik države Aleksandar Vučić.

On je najavio da bi početkom marta trebalo da počnu fizički radovi na izgradnji još jedne brze pruge u našoj zemlji.

- Gradnja pruge od Beograda do Niša se priprema i prvi neimari će uskoro započeti radove. Ovaj projekat radimo u saradnji sa Evropskom unijom i biće urađene tri deonice: Beograda - Velika Plana, druga Velika Plana - Paraćin i treća Paraćin-Niš - naveo je Vučić.

Kreće od Đunisa

Kako je istakao predsednik Vučić, prvo će krenuti radovi kod Đunisa.

- Fizički radovi i iskopavanje počinju oko Đunisa, gde će se raditi 19 kilometara pruge, nakon čega se nastavlja dalje - rekao je Vučić.

Kako je istakao, kada pruga bude gotova, putovaćemo do Niša oko 100 minuta. Takođe, predsednik Srbije je ranije istakao da postoje planovi i pregovori da se ta pruga produži.

- Počeli smo da razgovaramo i pregovaramo da se ta pruga produži od Brestovca preko Leskovca, Vranja do Tabanovaca, jer i Makedonci, kako je rekao, hoće da grade prugu sever-jug, kao i da se pregovara sa Grcima da bi Srbija imala prugu do Soluna.

- Reč je o izgradnji brze pruge, kojom bi vozovi išli 200 kilometara na sat. To će biti važna železnička povezanost sa Solunom u privrednom i turističkom smislu za naše građane koji često putuju u taj deo Grčke na odmor - rekao je šef države.

O gradnji pruge do Niša govorila je i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević.

- Nastavlja se izgradnje železničkog koridora 10, pruge Beograd-Niš, koja će biti duga 230 kilometara. Za projekat koji će imati tri deonice, do sada je uloženo 2,77 milijardi evra - navodi Sofronijevićeva.

Kako je dodala, predviđeno je da sama izgradnja do Niša traje tri do četiri godine.

Podsetimo, pripreme za početak radova na izgradnji ove kapitalne investicije privode se kraju i do marta naredne godine počinje izgradnja. Prema planu, brzom prugom od Beograda do Niša građani će moći da se voze 2029!

Za razliku od brze pruge prema Subotici, gde je potpuno zatvoren saobraćaj prilikom radova, ovde se saobraćaj neće zatvarati, već će se raditi u uslovima periodičnih obustava saobraćaja. Prema ranijim najavama, izgradnja celokupne pruge će ukupno koštati oko 2,8 milijardi evra i delom će se finansirati iz sredstava Evropske unije, koja obezbeđuje oko 600 miliona evra.

Putnici se provozali brzim vozom do Subotice

Redovan putnički železnički saobraćaj između Beograda i Subotice uspostavljen je, a vozovi će saobraćati brzinom do 200 km na sat. Nakon promotivne vožnje brzom prugom, kojoj je u petak prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pušta se u redovan saobraćaj i deonica brze pruge od Subotice do Novog Sada.

Vožnja će biti besplatna do nedelje, a onda će povratna karta od Beograda do Subotice koštati 2.000 dinara. Pruga za velike brzine Novi Sad - Subotica - državna granica sa Mađarskom duga je 108,1 kilometar. Reč je o trećoj deonici brze pruge, duge 183 kolometra, za brzine do 200 km na sat kroz Srbiju, od Beograda, preko Novog Sada i Subotice, do državne granice sa Mađarskom. Rekonstrukcija, modernizacija i izgradnja savremene pruge Beograd - Novi Sad - Subotica - državna granica sa Mađarskom (Kelebija) - Budimpešta obuhvatila je rekonstrukciju nekada jednokolosečne pruge i izgradnju drugog koloseka, kako bi se formirala savremena dvokolosečna pruga visokih performansi za mešoviti (putnički i teretni) saobraćaj i brzinu do 200 km sat.

O pruzi

- dužina 230 kilometara

- početak radova kraj 2025.

- vrednost radova 2,8 milijardi evra

- rok za završetak radova 2,5 godine