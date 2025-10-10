Trail staza vodi kroz najlepše predele Avale, otkrivajući njene skrivene šumske puteve, vidikovce, spomenike I još mnoge druge simbole koji su vekovima bili deo identiteta Beograda. Učesnici će moći da iskuse kako izgleda trčati kroz srce planine koja spaja mir, snagu i tradiciju – dok im u pozadini pogled puca na ceo grad.

- Trail trku smo zamislili kao spoj sporta i prirode, ali i kao priliku da pokažemo koliko je Avala posebna. U svakoj krivini i svakom usponu krije se deo njene istorije i snage. U ovu trku na Avali uložili smo mnogo energije kako bismo ljudima približili koliko je ova planina važna u našoj kulturi. Zato će svaki dres nositi simboliku Avale i prezime trkača, dok će medalje biti dodatno izgravirane sa istrčanim vremenom, kao trajna uspomena na trku - poručuje Dejan Halaj, organizator trke.

Osim trail trke, posetioce očekuje i poznata OCR trka sa preprekama, ali i celodnevni program pun pozitivne energije, muzike i druženja.

ULTIMATE TRAIL je prilika da testirate sebe, udahnete Avalu punim plućima i osetite šta znači trčati stazama koje pričaju priču.

Prijave su otvorene do 17.10. – pridružite se onima koji trče srcem! Prijave su moguće preko sajta www.ultimateocr.rs