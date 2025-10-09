Slušaj vest

- Oko 12 sati je došlo do prekida plaćanja Visa platnim karticama, dok za sada Mastercard kartice prolaze normalno i nema nikakvih problema pri plaćanju na našim pumpama, ali ne zanamo šta će se dalje dešavati - potvrđeno je Kurir Biznisu u Naftnoj industiji Srbije.  

Na pumpama NIS više nije moguće plaćati gorivo Visa karticama Foto: Kurir

Podsetimo, sankcije koje su SAD uvele NIS-u stupile su na snagu jutros u šest sati po srpskom vremenu, ali je do 12 sati na NIS-ovim pumpama sve funkcionisalo normalno i sve platne kartice Visa, Mastercard i American Express su funckiuonisale bez problema.   

Inače, svi građani nesmetano mogu plaćati gorivo gotovinom.

