"Komapnija NIS temutno posluje pod sankcijama. Zbog toga se može desiti  da Mastercard, Visa i American Express platnim karticama neće biti moguće plaćanje na našim benzinskim stanicama. Plaćanje putem Drive.Go aplikacije i dalje možete obavljati uz IPS način plaćanja", piše između ostalog u poruci koju su od NIS-a dobili građani koji koriste aplikaciju "Sa nama na putu".

PORUKA NIS-A KORISNICIMA APLIKACIJE SA NAMA NA PUTU.jpeg
Poruka NIS-a korisnicima aplikacije Sa nama na putu Foto: Printscreen

U poruci se korisnici dobili i detaljno uputstvo o načinima plaćanja:

"Savetujemo vam da podesite IP kao podrazumevani način plaćanja - kliknite na Saznajte više za detaljno uputstvo" - naglašeno je u poruci.

U obaveštenju je naglašeno i koji su ostali načini plaćanja derivata na NIS-ovim i Gazpromovim pumpama.

- Ostali načini plaćanja na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama: gotovinom/Dina platnim karticama svih banaka/M-banking aplikacijom svih banaka ("IPS Pokaži" opcijom). 

IMG-20250930-WA0060.jpg
Cisterna NIS
2025-10-09 08_04_49-.png
2992447-8456123-ff.jpg