"Komapnija NIS temutno posluje pod sankcijama. Zbog toga se može desiti da Mastercard, Visa i American Express platnim karticama neće biti moguće plaćanje na našim benzinskim stanicama. Plaćanje putem Drive.Go aplikacije i dalje možete obavljati uz IPS način plaćanja", piše između ostalog u poruci koju su od NIS-a dobili građani koji koriste aplikaciju "Sa nama na putu".

Poruka NIS-a korisnicima aplikacije Sa nama na putu Foto: Printscreen

U poruci se korisnici dobili i detaljno uputstvo o načinima plaćanja:

"Savetujemo vam da podesite IP kao podrazumevani način plaćanja - kliknite na Saznajte više za detaljno uputstvo" - naglašeno je u poruci.

U obaveštenju je naglašeno i koji su ostali načini plaćanja derivata na NIS-ovim i Gazpromovim pumpama.