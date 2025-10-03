Slušaj vest

Na Tatra samitu gde učestvuje više od 150 bankara, političara, ekonomista okupili smo se da vidimo gde stoji Evropa kada je u pitanju razvoj industrije i cele privrede, a ja sam predstavio ekonomske rezultate Srbije i sve ono što možemo i radimo zajedno na putu ka Evropskoj uniji na kome čvrsto stojimo, izjavio je danas prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali.

On je za Tanjug govoreći o glavnim temama GLOBSEK Tatra samita 2025 na kome učestvuje, a koji okuplja evropske lidere iz srednje i istočne Evrope naveo da smo svesni niskih stopa rasta bruto domaćeg proizvoda skoro svih zemalja u Evropskoj uniji.

"Pitanje je kako to pokrenuti ponovo. Visok je nivo javnog duga u skoro svim zemljama, za razliku od Srbije. Dakle, pitanje je kako to pokrenuti, a nama je to važno, zato što nam je i dalje Evropska unija najveći trgovinski partner i neposredno ili posredno osećamo sve ono što se dešava u Evropi. U ovom trenutku vi imate pitanje ubrzane digitalizacije gde, što je veoma važno ni Srbija ne zaostaje", rekao je on.

Dodao je da se dešavaju demografske promene koje su veoma važne u smislu smanjenja broja ljudi koji žive u Evropi, što je, kako je naveo, pitanje nove radne snage za neke godine koje su pred nama.

"Tu je i pitanje razvoja odbrambene industrije, pitanje bezbednosti, pitanje sigurnosti, kada je evropski kontinent u pitanju, da podsetim da i dalje traje konflikt u Ukrajini i dalje ima veliki broj trgovinskih nesporazuma, ako tako mogu da se izrazim, kada je Trampova administracija u pitanju, tarifa koje se donose danas, a sutra povlače", istakao je Mali.

Ocenio je da je velika neizvesnost u celom svetu i da je pitanje kako se Evropa nosi sa tim.

"Meni je naravno bilo važno da vidim i da kažem kako se Srbija nosi sa tim. Podsetiću da mi 7,4 odsto našeg BDP-a izdvajamo za kapitalne investicije, dakle uprkos globalnim izazovima i problemima, Srbija nije stala kada su investicije u pitanju. Naglasio sam i socijalni moment koji je veoma važan jer se zaboravlja briga o ljudima. To je povećanje plata, penzija, minimalne zarade, to je davanje onima kojima je naša pomoć najpotrebnija", rekao je on.

Istakao je da se u velikim pričama i izazovima, obično čovek zaboravi i da je dobro prihvaćeno njegovo skretanje pažnje na to. Prema njegovim rečima, neizostavno se došlo na temu energetike, gde, kako je rekao, mora mnogo da se uradi kako bi se obezbedilo sigurno snabdevanje električnom energijom u decenijama koje dolaze s obzirom na ubrzani razvoj naše ekonomije.

"Sve više i više će nam trebati energija i jeftini izvori energije. Zato i ulažemo puno u obnovljive izvore energije, ali moramo još mnogo toga da uradimo. Kada pogledate izvore energije, recimo u Kini ili u Americi su oni jeftiniji nego u Evropi. Samim tim, vaši proizvodi nisu konkurentni, nemate gde da ih prodate. Ako nemate gde da ih prodate, fabrike zatvaraju, ljudi ostaju bez posla", naveo je Mali.