Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali potpisao je ugovore sa dobitnicima izvučenim u drugom kolu novog ciklusa nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“, i poručio da je cilj nagradne igre podizanje svesti građana o važnosti uzimanja fiskalnih računa i suzbijanje sive ekonomije.

Vlasnica trosobnog dupleksa od 91,5 kvadrata u naselju „Zemunske kapije“ postala je Vera Jankov, dok su Dijana Ljubičić Zečević i Slobodan Đoković osvojili automobile "Fijat panda la prima" i "Fijat grande panda" koji su izašli sa proizvodne trake fabrike u Kragujevcu.

Ministar se zahvalio dobitnicima na učešću u nagradnoj igri i čestitao im na vrednim nagradama, napomenuvši da su oni izvučeni među više od 203 miliona dodeljenih kodova.

On je pozvao dobitnike da nastave da uzimaju fiskalne račune i na taj način daju primer ostalim građanima Srbije.

- Moja molba je da nastavimo da se zajedno borimo protiv sive ekonomije. Uzimanje fiskalnih računa treba da nam bude navika, svakodnevna stvar koju svako od nas radi - rekao je Mali.

On je podsetio da su 1. oktobra povećane plate u zdravstvu i prosveti, da je povećana minimalna zarada na preko 500 evra, te da od 1. decembra sledi povećanje penzija od 12,2 odsto.

- To su stvari koje finansiramo iz budžeta, a da bi imali novac neophodno je da se uzimaju fiskalni računi. Na taj način pokazujemo da smo protiv sive ekonomije - rekao je Mali.

Ministar je istakao da ovakve nagradne igre podižu svest građana o značaju borbe protiv sive ekonomije.

- Nikada nam nije bio problem da održimo makroekonomsku stabilnost, ali je važno da zajedno učestvujemo u tome. Ova nagradna igra i uzimanje fiskalnih računa upravo to radi, jer novac koji uštedimo koristimo za izgradnju puteva, škola, vrtića, podizanje plata i penzija i svega što radimo godinama unazad - rekao je Mali.

On je istakao i da u ovom trenutku ima 450.000 registrovanih naloga za nagradnu igru i više od 200 miliona jedinstvenih kodova.

Vera Jankov iz Ilandže kod Alibunara dobila je trosoban stan u „Zemunskim kapijama“ zahvaljujući računu u iznosu od 650 dinara.

- Veoma sam srećna i preporučila bih svima da igraju ovu nagradnu igru, jer ko igra taj i dobija - rekla je Jankov, koja je poslala oko 200 računa.

Slobodan Đoković iz Sevojna dobitnik je hibridnog automobila „Fijat grande panda“ zahvaljujući računu od 360 dinara. On je naveo da prvi put igra nagradnu igru, a da mu se sreća osmehnula jer je planirao kupovinu novog automobila.

I dobitnica električnog automobila Dijana Ljubičić Zečević iz Novog Sada je planirala kupovinu novog automobila.

- Duže vreme igram ovu nagradnu igru. Bila sam iznenađena kada su mi javili da sam dobila nagradu, a interesantno je što sam i ja bila u potrazi za novim automobilom - rekla je Ljubičić Zečević.

Nagradni fond u ovom ciklusu obuhvata pet stanova i deset automobila, i to pet hibridnih i pet električnih modela. Stanovi koji će biti podeljeni nalaze se u Beogradu, u naselju "Zemunske kapije", i svi su trosobni dupleksi od po 91 kvadrat.