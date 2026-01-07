Slušaj vest

Pozvali su i akcionare da ne prodaju svoje deonice Paramauntu.

U pismu akcionarima, upravni odbor Warner Brosa naveo je da Paramountova ponuda ne donosi dovoljnu vrednost i da postoji ozbiljna sumnja da bi takav posao uopšte mogao da bude realizovan. Iako je Paramount ponudio 30 dolara po akciji i dodatne garancije, uključujući lično jemstvo milijardera Lerija Elisona za finansiranje od 40,4 milijarde dolara, Warner Bros. upozorava da bi ceo posao zahtevao više od 50 milijardi dolara zaduživanja, što bi ga učinilo najvećim leveridžovanim preuzimanjem u istoriji.

Odbor ističe da bi toliki dug znatno povećao rizik od propasti transakcije, naročito u poređenju sa, kako navode, „izvesnošću dogovora sa Netflixom“. Takođe se navodi da bi Paramountov plan ograničio poslovanje Warner Brosa u periodu pre zaključenja ugovora, što bi moglo da nanese štetu kompaniji.

Prekid ugovora sa Netflixom koštao bi Warner Bros. 4,7 milijardi dolara, dok bi u slučaju propasti Paramountovog dogovora kompaniji ostalo svega 1,1 milijarda dolara od obećane naknade.

Warner Bros. je početkom decembra postigao dogovor sa Netflixom o prodaji studija i striming biznisa po ceni od 27,75 dolara po akciji, uz plan da se kablovske TV mreže poput CNN-a i TNT-a izdvoje i pripadnu akcionarima. Uprava smatra da ta kombinacija donosi veću ukupnu vrednost nego Paramountova ponuda.

„Ugovor sa Netflixom maksimalno povećava vrednost i smanjuje rizike, i jednoglasno verujemo da je to najbolja opcija za naše akcionare“, poručio je odbor Warner Brosa.