OVAKO UNUTRA IZGLEDA TROSOBNI DUPLEKS KOJI DRŽAVA DAJE U NAGRADNOJ IGRI! Sanja pokazala Malom stan, čekirao i pogled s terase pa s Milijanom seo u fijat! VIDEO
- Sanja Vujić postala je vlasnica trosobnog dupleksa od 91,5 kvadrata u naselju “Zemunske kapije”, a Milijana Kondić i Slobodan Đorđević osvojili su automobile marke “fijat”. Dobitnicima čestitam od srca i pozivam sve građane da učestvuju u nagradnoj igri, poručio je ministar Mali uz napomenu svim građanima da je neophodno da prilikom svake kupovine uzimaju fiskalni račun kako bismo se na taj način izborili sa sivom ekonomijom, jer, kako je rekao, svi dobijamo kad siva ekonomija gubi.
Dobitnica stana Sanja je na ceremoniji predaje ključeva ministra provela kroz stan da vidi kako izgleda unutra, a čekirao je i pogled sa terase.
Posle toga seo je i u fijat s Milijanom, koja je uz Slobodana, srećna dobitnica novog automobila.
Kako unutra izgleda stan u Zemunskim kapijama iz nagradne igre
Srećna dobitnica Sanja osvojila je trosobni stan na dva nivoa - dupleks, koji ima 91 kvadrat!
Evo kako taj stan izgleda unutra, kakva mu je kuhinja, a kakvo kupatilo...
Kurir.rs