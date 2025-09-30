Slušaj vest

- Sanja Vujić postala je vlasnica trosobnog dupleksa od 91,5 kvadrata u naselju “Zemunske kapije”, a Milijana Kondić i Slobodan Đorđević osvojili su automobile marke “fijat”. Dobitnicima čestitam od srca i pozivam sve građane da učestvuju u nagradnoj igri, poručio je ministar Mali uz napomenu svim građanima da je neophodno da prilikom svake kupovine uzimaju fiskalni račun kako bismo se na taj način izborili sa sivom ekonomijom, jer, kako je rekao, svi dobijamo kad siva ekonomija gubi.

Dobitnica stana Sanja je na ceremoniji predaje ključeva ministra provela kroz stan da vidi kako izgleda unutra, a čekirao je i pogled sa terase.

Kako izgledaju stan i automobili u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi  Foto: Instagram Printscreen

Posle toga seo je i u fijat s Milijanom, koja je uz Slobodana, srećna dobitnica novog automobila.

Screenshot 2025-09-29 132452.png
Foto: Instagram Printscreen

Kako unutra izgleda stan u Zemunskim kapijama iz nagradne igre

Srećna dobitnica Sanja osvojila je trosobni stan na dva nivoa - dupleks, koji ima 91 kvadrat!

Evo kako taj stan izgleda unutra, kakva mu je kuhinja, a kakvo kupatilo...

Kako unutra izgleda stan u Zemunskim kapijama Foto: Zemunske kapije printscreen

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoSANJA JE ZA 91 KVADRAT STANA U ZEMUNU DALA 400 DINARA: Zadremala kada je trebalo da bude izvučena u nagradnoj igri! "Nisam znala da je danas izvlačenje"
Screenshot 2025-09-20 221121.png
DruštvoVera dobila stan za 650 dinara, a Slobodan "hibrid" za 2 kafe: Oglasili se dobitnici "Uzmi račun i pobedi" - slavili celu noć FOTO
Dobitnici nagrada u drugom izvlačenju Uzmi račun i pobedi
DruštvoSanja dremala kad je dobila stan za 400 dinara, a Sloba peče prase da proslavi auto! Ovo su dobitnici Uzmi račun i pobedi: Ovako se Milijana radovala
Dobitnici stana i automobila u prvom izvlačenju Uzmi račun i pobedi
InfoBizKO ŽELI AUTO ILI DUPLEKS STAN OVA PRAVILA TREBA DA ZNA: Zakazano 1. izvlačenje nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" u ovoj godini
Uzmi račun i pobedi 2025
DruštvoOGLASILA SE DOBITNICA STANA U IGRI "UZMI RAČUN I POBEDI" Izvlačenje nije pratila, pa poručila: "Uvek sam se nadala i evo..." (FOTO)
Screenshot 2025-09-27 211345.png