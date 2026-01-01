Slušaj vest

Ušuškano visoko u Švajcarskim Alpima, srednjovekovno selo Muren decenijama je bilo gotovo odsečeno od savremenog sveta. Ta slika se, međutim, promenila otvaranjem Šiltornbana, najstrmije žičare na planeti, koja danas za svega četiri minuta savladava visinsku razliku od 775 metara i dovodi putnike do ovog alpskog mesta sa oko 430 stanovnika.

Nekada je dolazak u Muren podrazumevao višesatno pešačenje ili vožnju uskotračnom železnicom, jer selo nije dostupno automobilima. Danas moderna žičara omogućava brzu vezu sa dolinom, ali i nezaboravne poglede na alpske vrhove, piše Bi-Bi-Si.

Posle oko tri sata vožnje vozom od Ženeve do Lauterbrunena, put vodi do stanice Štehelberg, gde počinje spektakularna vožnja staklenom kabinom uz liticu Mirenfluh. Nagib od čak 159,4 odsto, koji je nadmašio dosadašnji svetski rekord, gotovo se i ne oseća – sve dok promene pritiska ne podsete putnike na strminu. Pred očima se smenjuju drvene kuće, snegom prekrivene borove šume i dramatični planinski masivi.

Život visoko iznad doline

Muren, osnovan u 13. veku, smešten je na prirodnoj terasi na 1.638 metara nadmorske visine, iznad doline Lauterbrunen. Zbog specifičnog položaja nikada nije povezan putem, što je snažno oblikovalo svakodnevicu meštana.

- Vožnja žičarom do škole mnogima može delovati neobično, ali za mene je to bio svakodnevni ritual - rekao je Mihael Abeglen, rođeni Murenac.

- Većina svakodnevnih potrepština i usluga dostupna je u Murenu, ali svaki put kada nam zatreba lekar, frizer ili zubar, moramo da se spustimo u dolinu gde su mnogi od nas parkirali svoje automobile - dodao je.

Izolacija je, kako kaže, doprinela stvaranju snažne i bliske zajednice.

- Kada odrastete ovde kao ja, poznajete skoro sve. Neki od gostiju su kao meštani, jer se svake godine vraćaju u Muren.

Selo je idealno za obilazak peške, nekoliko ulica ispunjeno je pansionima, restoranima sa tradicionalnim alpskim specijalitetima i malim prodavnicama suvenira. Posebno se izdvaja hotel Muren Palas iz 1874. godine, poznat po slavnim gostima iz sveta sporta i filma.

Kolevka alpskog skijanja

Iako malo, Muren ima ogroman značaj u istoriji zimskih sportova. Krajem 19. veka otkrili su ga britanski skijaši, a selo je ubrzo postalo jedno od središta alpskog skijanja.

- Moj pradeda Henri Lan je prvi put došao u Muren 1890-ih i bio je očaran njegovom zadivljujućom lepotom - rekao je Bernard Lan.

-Kasnije su moj deda planinar Arnold Lan i njegova supruga Mejbl došli da žive ovde, a 1922. godine Arnold je osnovao prve slalom skijaške trke na svetu.

Ubrzo su osnovani Skijaški klub Kandahar i prva skijaška škola u Švajcarskoj, a 1931. godine u Murenu je održano i prvo Svetsko prvenstvo u alpskom skijanju. Danas skijaše čeka više od 50 kilometara uređenih staza, a u dobrim uslovima moguće je spustiti se čak 16 kilometara, od vrha Šiltorna do doline.

- Kafa na vrhu i skijanje sa porodicom i prijateljima je način na koji volim da provodim zimske dane u Mirenu - rekao je Alan Ramzi, koji u selu živi više od 25 godina.

Lepota tokom cele godine

Muren nije privlačan samo zimi. Tokom leta postaje raj za paraglajdere i planinare, sa pogledima na strme litice, jezera i brojne vodopade. Staze vode kroz cvetne livade i netaknutu prirodu.

- Planine su platno koje se stalno menja - rekla je Belinda Biler.

Njen savet posetiocima van skijaške sezone je jednostavan:

- Izađite u prirodu i na staze. Čim ste na stazama, sami ste i možete najopipljivije uživati u miru i lepoti. Vazduh je tako čist i svež.

Slično razmišlja i vodič Julija Lun, ističući da ljudi u Muren ne dolaze zbog kupovine, već zbog doživljaja, skijanja, planinarenja, sankanja ili jednostavnog uživanja u tišini i pogledima.

- Kada sam kao dete odrastala u Murenu, nisam shvatala koliko sam srećna jer sam sve uzimala zdravo za gotovo - priznala je Biler.

- Danas sam često bez reči kada se ovde probudim i teško mi je da opišem Miren, jer izgleda da nema reči koje mogu da opišu njegovu lepotu. To je mesto koje treba doživeti i osetiti.

I posle kratkog boravka, jasno je zašto mnogi dele to osećanje.