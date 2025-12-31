Slušaj vest

Pozicija princa Vilijama kao princa od Velsa sa sobom nosi i značajne finansijske prihode. Prema izveštaju objavljenom u junu 2025. godine, princ Vilijam je tokom svoje druge godine na čelu Vojvodstva Kornvol ostvario prihod od oko 30 miliona dolara. Ovaj posed i titulu nasledio je 2022. godine, kada je njegov otac, kralj Čarls III, stupio na britanski presto.

Vojvodstvo Kornvol je ranije ove godine objavilo Integrisani godišnji izveštaj za 2025. godinu, u kojem je navedeno da je za finansijsku godinu 2024/2025. ostvaren raspodeljivi višak od 22,9 miliona funti, odnosno približno 30,9 miliona dolara. To je bila druga godina princa Vilijama u ulozi vojvode od Kornvola.

Ostvarena sredstva namenjena su pokrivanju službenih obaveza, dobrotvornih aktivnosti i privatnih troškova princa Vilijama, njegove supruge Ketrin i njihovo troje dece.

Kao aktivni član kraljevske porodice, princ od Velsa ne prima klasičnu platu. Umesto toga, većina njegovih godišnjih rashoda finansira se iz prihoda Vojvodstva Kornvol, poseda koji je osnovao kralj Edvard III još 1337. godine s ciljem da obezbedi prihode prestolonasledniku.

Reč je o imovini čija se vrednost procenjuje na više od milijardu dolara, a koja obuhvata oko 130.000 akri zemlje raspoređene u 23 okruga širom Engleske i Velsa. U sastav poseda ulaze poljoprivredna zemljišta, farme, stambeni objekti i druga imovina namenjena izdržavanju naslednika krune i njegove porodice.

Nakon što je kralj Čarls III postao monarh 2022. godine, princ Vilijam je automatski preuzeo funkciju vojvode od Kornvola i upravljanje ovim posedom. Poznato je da princ plaća porez na dohodak na kompletan prihod ostvaren iz Vojvodstva, nakon odbitka troškova domaćinstva, čiji detalji nisu javno precizirani.

Posle smrti kraljice Elizabete II, iz kraljevskih izvora saopšteno je da se princ Vilijam u potpunosti posvetio svojoj novoj ulozi. Od preuzimanja funkcije, više puta je obilazio posed, a u maju 2024. godine posetio je Njukij, gde je obišao lokaciju inovativnog stambenog projekta Vojvodstva Kornvol, čiji je cilj borba protiv beskućništva.

U izveštaju iz 2024. godine, koji se odnosio na njegovu prvu punu godinu u ovoj ulozi, navedene su i promene u njegovim pokroviteljstvima. Kao dugogodišnji zaljubljenik u fudbal, princ Vilijam je preuzeo ulogu pokrovitelja Fudbalskog saveza Engleske (FA), koju je ranije obavljala njegova baka, kraljica Elizabeta II. On je do tada bio predsednik FA još od 2006. godine, a promena funkcije odražava njegov viši rang kao princa od Velsa, navodi magazin People.

Pored toga, princ Vilijam je postao pokrovitelj Dobrotvorne organizacije Velške garde i Kraljevskog poljoprivrednog udruženja Kornvola, dok je preuzeo i funkciju predsednika Udruženja nosilaca Viktorijinog i Đorđevog krsta. Takođe je promenio svoju ulogu u organizaciji „Fields in Trust“, gde je sa pozicije predsednika prešao na mesto pokrovitelja.

Gledajući unapred, prema Izveštaju o integrisanom uticaju za 2025. godinu, Vojvodstvo Kornvol ostaje posvećeno cilju da do kraja 2032. godine postane posed sa nultom neto emisijom ugljenika.