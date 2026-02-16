Slušaj vest

Oni već šesti dan blokiraju Ibarsku magistralu u Mrčajevcima kod Čačka.

Oni su rekli agenciji Beta da će blokada trajati do 14 časova i najavili da će i sutra u isto vreme blokiratu stari put od Čačka do Kraljeva, a da od srede radikalizuju proteste.

Član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković rekao je agenciji Beta da je danas blokirano pet puteva u okolini Kragujevca, kao i putevi u Rači, u mestu Blace, u selu Lunovo kod Užica i drugi.

Blokade puteva održavaju se u znak podrške poljoprivrednicima i mlekarima iz čačanskog udruženja "Šajkača" i kraljevačkog Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, koji blokiraju Ibarsku magistralu u Mrčajevcima.

Njihovi novi zahtevi su da se hitno obustavi kompletan uvoz svih poljoprivrednih proizvoda, da se država obaveže da viškove otkupi ;za robne rezerve da bi se što pre stabilizovalo i regulisalo tržište i da otkupljivači odmah nastave preuzimanje svih količina mleka.

Poljoprivrednici ističu da "niko nema mandat da pregovora u njihovo ime" o zahtevima koje su uputili Vladi Srbije.