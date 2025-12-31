Slušaj vest

Pored toga razlozi za rast cena ovog metala su i slabljenje američkog dolara, očekivani rastakineske ekonomije i velika potrošnja na veštačku inteligenciju

Analitičari napominju da bi rast takozvanog crvenog metala mogao da bude nastavljen sledeće godine, posebno zbog strahova od ponude i brzog širenja globalnog razvoja centara podataka.

Tromesečne cene bakra na Londonskoj berzi metala (LME) porasle su danas za 1,5 odsto, na 12.405 dolara po toni, nakon rekordnih 12.960 dolara u prethodnoj sesiji.

Vrednost crvenog metala je u 2025. skočila za oko 41 odsto, na putu je ka najboljoj godini od 2009, kada je dobio više od 140 odsto nakon što su zemlje izlazile iz globalne finansijske krize.

Potražnja za bakrom smatra se pokazateljem ekonomskog zdravlja, jer je ovaj metal od ključne važnosti za ekosistem energetske tranzicije i sastavni je deo proizvodnje električnih vozila, elektroenergetskih mreža i vetroturbina.