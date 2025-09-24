Slušaj vest

Investicijama bi se finansirali projekti ekstrakcije materijala ključnih za odbranu i visokotehnološku proizvodnju.

Američka vlada je u pregovorima sa investicionom firmom "Orion Resource Partners" o osnivanju fonda vrednog više milijardi dolara koji bi bio namenjen rudarskim projektima u inostranstvu, budući da Vašington nastoji da stane na put kineskoj dominaciji na polju kritičnih minerala.

Američka međunarodna korporacija za finansiranje razvoja (DFC) i kompanija "Orion", sa sedištem u Njujorku, uložili bi po 600 miliona dolara, ili više, u novi fond - potencijalno zajedno s drugim suverenim investitorima i američkim agencijama, izjavili su izvori upoznati s tim pregovorima.

Fond bi ulagao u projekte za iskopavanje kritičnih minerala kao što su bakar i retki zemni elementi, koji su ključni za odbranu i visokotehnološku proizvodnju.

Bakar i retki zemni elementi su prioritet Foto: Fonet, Ilustracija

- Ovi razgovori zaista pokazuju da administracija Donalda Trampa pokušava da uskladi svoje finansijske instrumente sa širim ambicijama u vezi s mineralima - izjavila je Grejslin Baskaran (Gracelin Baskaran), direktorka programa za bezbednost kritičnih minerala u Centru za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu, dodajući:

- Ovo javno-privatno partnerstvo može da katalizuje znatnu količinu kapitala.

Razgovori između "Oriona" i DFC, koji su počeli prošle godine, privremeno su zaustavila pitanja ministra trgovine Hauarda Latnika (Howard Lutnick), koji je član njegovog odbora, mada su ta pitanja uglavnom dobila odgovore.

SAD razmatraju ulaganje od 600 miliona dolara, od čega bi 100 miliona dolara bilo za udele u rudarskim projektima, a 500 miliona dolara za zaduživanje. DFC, finansijska korporacija ovlašćena da investira samo van SAD, ograničena je u pogledu količine kapitala koju može da prihvati u projektima, zbog pravila koja regulišu njen mandat.

Iz DFC su odbili da komentarišu sporazum, ali saopšteno je da ta agencija "aktivno podržava investicije koje su usklađene s prioritetima administracije, uključujući diverzifikaciju lanaca snabdevanja kritičnim mineralima".

Za Belu kuću je obezbeđivanje zaliha kritičnih minerala postalo prioritet, zbog čega su državne investicije u rudarstvo i lance snabdevanja naglo povećane.

Očekuje se da će DFC pod vođstvom Bena Bleka, koji čeka potvrdu Senata, uspostaviti blisku saradnju s privatnim sektorom.

Korporacija je ostvarila niz investicija u rudarstvo, uključujući obezbeđivanje 105 miliona dolara za rudarski startap "TechMet" i ulaganje 50 miliona dolara u projekat ekstrakcije retkih zemnih elemenata u Južnoj Africi. Sporazum s kompanijom "Orion", ako bude finalizovan, bio bi najveći do sada.

DFC se takođe obavezao da će pozajmiti oko 550 miliona dolara Atlantskoj železnici Lobito (Lobito Atlantic Railway), zajedničkom poduhvatu kompanija "Trafigura" i "Mota-Engil".