DONALD TRAMP PONOVO POVEĆAVA CARINE: Sada zatražio samo jedno od Evropske unije - na udaru čak tri zemlje?!
Trgovinsko „primirje“ zvaničnog Vašingtona i Pekinga produženo je 11. avgusta za još 90 dana, što znači da su američke carine na kinesku robu zadržane na oko 55 odsto, a Kina i dalje primenjuje carine od 30 odsto na američki izvoz.
Tramp je u avgustu povećao carine Indiji na 50 procenata zbog stalne indijske kupovine ruske nafte.
Podsetimo, u noći, 7. avgusta kada su carine stupile na snagu, Donald Tramp najvio je da će njegova administracija uvesti carinsku stopu od oko 100 odsto na uvoz poluprovodnika i čipova, ali i da se nova mera neće odnositi na kompanije koje proizvode u SAD ili su se obavezale da će to uskoro činiti.
- Za kompanije poput Epla, koje su se obavezale da grade ovde, neće biti nikakvog dodatnog nameta - pojasnio je Tramp.
Američki predsednik Donald Tramp zapretio je uvođenjem carine od 200% na uvoz kineske robe ako Peking ne bude isporučivao u SAD magnete od retkih metala.
"Moraju nam dati magnete. Ako nam ne daju magnete, moraćemo im naplaćivati carinu od 200 posto, ili nešto slično”, izjavio je Tramp u ponedeljak u Beloj kući na sastanku s južnokorejskim predsednikom Lijem Džae Mjungom.
Carine i za Srbiju
Među zemljama koje su pogođene ovom merom nalazi se i Srbija. Na robu iz naše zemlje od sada se primenjuje carina u visini od čak 35 odsto, što bi moglo da ima ozbiljne posledice po domaće izvoznike i celokupnu ekonomiju.
Carine se odnose na širi spektar proizvoda - od prehrambenih artikala, preko metala, do industrijskih i hemijskih proizvoda - a deo su šire Trampove trgovinske strategije kojom pokušava da smanji američki trgovinski deficit.
BiznisKurir/Financial Times