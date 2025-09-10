Američki predsednik Donald Tramp zapretio je uvođenjem carine od 200% na uvoz kineske robe ako Peking ne bude isporučivao u SAD magnete od retkih metala.

"Moraju nam dati magnete. Ako nam ne daju magnete, moraćemo im naplaćivati carinu od 200 posto, ili nešto slično”, izjavio je Tramp u ponedeljak u Beloj kući na sastanku s južnokorejskim predsednikom Lijem Džae Mjungom.