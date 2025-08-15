Tramp gradi golf teren i Vijetnamcima isplaćuje 12 dolara po metru kvadratnom za zemljište

Prema navodima medija, seljacima u Vijetnamu čije će farme biti srušene kako bi se napravilo mesto za golf odmaralište vredno 1,5 milijardi dolara, koje podržava Trampova porodica, lokalne vlasti su ponudile pakete pirinča i novčanu naknadu od svega 12 dolara po kvadratnom metru zemlje.

Hiljadama meštana biće ponuđena naknada u zavisnosti od veličine i lokacije zemljišta, navodi Rojters. Agencija je razgovarala sa starijim poljoprivrednicima koji strahuju da će teško pronaći stabilan izvor prihoda

Ovaj prostrani golf kompleks, prvi projekat Tramp Organizacije u Vijetnamu, započet je u trenutku kada je zemlja žurila da postigne ključni trgovinski sporazum sa SAD.

Vijetnam, koji je snažno zavisan od izvoza, u aprilu se suočavao sa pretnjom uvođenja carine od 46 odsto, koja je od tada smanjena na 20 odsto za mnoge proizvode.

Premijer Vijetnama izjavio je da projekat ima važnu ulogu u produbljivanju odnosa zemlje sa SAD i da će meštani biti obeštećeni. Fam Min Čin dodao je da se nada da će razvoj stvoriti nova radna mesta i poboljšati životni standard.

Projekat će, prema državnim medijima, obuhvatiti VIP golf teren sa 54 rupe, luksuzne rizorte, vile visokog standarda i moderan urbani kompleks.

Reakcije lokalnog stanovništva su podeljene, a mnogi poljoprivrednici smatraju da su ponuđene naknade preniske.

Njujork tajms je u maju izvestio da je razvoj odobren neuobičajeno brzo i da je radovima dato zeleno svetlo iako najmanje šest zakonski obaveznih koraka, uključujući ekološke provere, nije sprovedeno.

Bela kuća je odbacila tvrdnje o sukobu interesa, navodeći da su poslovni aranžmani Tramp Organizacije potpuno odvojeni od trgovinskih pregovora i da su Trampova imovina i poslovi u fondu kojim upravljaju njegova deca.

Međutim, podaci objavljeni u junu pokazuju da prihodi iz tih izvora na kraju ipak idu predsedniku.

Izgradnja golf terena u provinciji Hung Jen, južno od Hanoja, zajednički je poduhvat Tramp Organizacije i vijetnamske firme Kinh Bac City.

Trampov porodični biznis, prema Rojtersu, nije uključen u isplatu naknada poljoprivrednicima.

Pet poljoprivrednika koji gube zemlju reklo je Rojtersu da su obavešteni kako će im biti ponuđene naknade od 12 do 30 dolara po kvadratnom metru obradive površine, uz dodatne isplate za iščupane biljke i zalihe pirinča za nekoliko meseci.

Lokalni zvaničnik rekao je agenciji da cene za poljoprivredno zemljište u tom kraju obično nisu prelazile 14 dolara po kvadratnom metru.

Sva zemlja u Vijetnamu nalazi se u vlasništvu države, a poljoprivrednicima se dodeljuju mali delovi na dugotrajno korišćenje, koje vlasti mogu oduzeti kada to smatraju potrebnim, piše Gardijan.