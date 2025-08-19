Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski susreli su se u Ovalnoj kancelariji u Vašingtonu, a sastanak je protekao u mnogo boljoj atmosferi nego njihov susret iz februara.

Zelenski, koji je ovog puta obukao odelo umesto vojne uniforme, dobio je pohvale od Trampa i konzervativnih medija, što je unelo lakšu notu u inače ozbiljan susret.

Pored promene odeće, Zelenski je takođe pohvalio pismo koje je prva dama SAD Melanija Tramp poslala Putinu o sudbini ukrajinske dece, uključujući i onu koju je otela Rusija.

Zelenski je predao pismo svoje supruge prvoj dami. „Nije za vas, već za vašu suprugu„ rekao je Zelenski Trampu predajući mu poštu, na šta se američki predsednik nasmejao i rekao „Želim ga“, piše Fajnenšel tajms.

Iako je ton razgovora bio pozitivan, suštinska pitanja ostala su otvorena. Tramp je signalizirao da bi Ukrajina možda morala da ustupi deo teritorije Rusiji da bi se postigao mir, što Kijev kategorički odbacuje. Takođe je poručio da će Evropa imati glavnu ulogu u pružanju bezbednosnih garancija, dok bi SAD „pomogle i koordinisale“.

Na sastanku su učestvovali i evropski lideri – između ostalih, britanski premijer Kir Starmer, francuski predsednik Emanuel Makron i generalni sekretar NATO-a Mark Rute – što je predstavljalo veliku razliku u odnosu na prošli put kada je Zelenski iznenada napustio Belu kuću.

Iako je susret delovao mnogo skladnije, ključni odgovori o mirovnom procesu i budućnosti Ukrajine ostali su nejasni. Tramp je nagovestio mogućnost trilateralnog sastanka sa Putinom i Zelenskim, ali tek nakon što se njih dvojica prethodno sastanu – što je značajna prepreka.