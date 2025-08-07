TRAMPOVE CARINE DANAS STUPILE NA SNAGU: Sada najavio tarifu od 100 odsto! Na udaru čak 70 zemalja - pogođena i Srbija
Carine koje je uveo aktuelni predsednik Sjedinjenih Država, Donald Tramp, stupile su danas na snagu zahvativši više od 70 zemalja.
Od 00:01 časova po lokalnom vremenu (GMT-4), carine u rasponu od 10 do 50 odsto primenjuju se na robu iz gotovo 70 zemalja, čime je značajno proširen obim Trampove trgovinske politike koja je usmerena ka smanjenju trgovinskog deficita Sjedinjenih Američkih Država.
"Ponoć je! MIlijarde dolara od carina sada stižu u Severnu Ameriku!", objavio je Tramp na društvenim mrežama neposredno pre ponoći.
Među pogođenim zemljama je i Kanada, jedan od najvažnijih trgovinskih partnera SAD, za koju se sada primenjuje carina od 35 odsto.
Brazil, veliki izvoznik kafe, suočen je sa kombinovanom stopom od čak 50 odsto - 40 odsto iz nove odluke, uz postojeću osnovnu carinu od 10 procenata.
Indija je trenutno pogođena carinom od 25 procenata, ali se očekuje da se ta stopa udvostruči, na 50 odsto, već 27. avgusta, što je Tramp ocenio kao kaznu za nastavak uvoza ruske nafte tokom rata u Ukrajini.
Za robu koja je otpremljena brodovima do 7. avgusta, a stigne u SAD do 5. oktobra, nove carinske stope neće se primenjivati, saopšteno je iz Bele kuće.
Predsednik Amerike je izjavio da će njegova administracija uvesti carinsku stopu od oko 100 odsto na uvoz poluprovodnika i čipova, ali i da se nova mera neće odnositi na kompanije koje proizvode u SAD ili su se obavezale da će to uskoro činiti
- Za kompanije poput Epla, koje su se obavezale da grade ovde, neće biti nikakvog dodatnog nameta - pojasnio je Tramp.
Carina od 35% za Srbiju
Među zemljama koje su pogođene ovom merom nalazi se i Srbija. Na robu iz naše zemlje od sada se primenjuje carina u visini od čak 35 odsto, što bi moglo da ima ozbiljne posledice po domaće izvoznike i celokupnu ekonomiju.
Carine se odnose na širi spektar proizvoda - od prehrambenih artikala, preko metala, do industrijskih i hemijskih proizvoda - a deo su šire Trampove trgovinske strategije kojom pokušava da smanji američki trgovinski deficit.
Šta ovo znači za našu državu?
Uvođenje carina od 35% gotovo sigurno znači da će srpski proizvodi postati znatno skuplji i nekonkurentni na američkom tržištu.
To bi moglo da dovede do:
- Povlačenja srpskih firmi sa američkog tržišta zbog neisplativosti izvoza,
- Gubitka poslova u izvozno orijentisanim kompanijama,
- Pad prihoda od izvoza,
- Opšteg usporavanja privrednog rasta u sektorima koji su orijentisani ka tržištu SAD
Poruka iz Amerike
Trampova administracija poručuje da carine nisu usmerene protiv konkretnih zemalja, već protiv onih tržišta koja, prema njihovom mišljenju, "ne poštuju fer principe trgovine".
Američki predsednik je istakao da neće tolerisati pokušaje izbegavanja obaveza.
- Ako kažete da ćete graditi, a ne izgradite, tada sabiramo sve retroaktivno i naplaćujemo naknadno. Moraćete da platite, to je sigurno - poručio je Tramp.
Uprkos oštrim porukama, Trampova izjava još ne predstavlja formalnu uredbu o uvođenju carina.
