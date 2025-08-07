Predsednik Amerike je izjavio da će njegova administracija uvesti carinsku stopu od oko 100 odsto na uvoz poluprovodnika i čipova, ali i da se nova mera neće odnositi na kompanije koje proizvode u SAD ili su se obavezale da će to uskoro činiti

- Za kompanije poput Epla, koje su se obavezale da grade ovde, neće biti nikakvog dodatnog nameta - pojasnio je Tramp.