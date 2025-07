Kako je rekla, to potvrđuje i pomeranje roka za uvođenje carina na 1. avgust i dodala je da se na taj način daje dodatno vreme da veći broj zemalja uđe ili okonča pregovore sa američkom stranom.

"To se primarno odnosi na zemlje koje već investiraju u inostranstvu, koje već imaju svoje proizvodne kapacitete u SAD. Pričamo o ozbiljnim, velikim svetskim ekonomijama koje imaju dovoljno kapaciteta da tako nešto urade. Poziv predsednika Trampa je upućen onim manjim zemljama koje svakako nisu iz reda velikih investitora u nekim svetskim razvojnim projektima", rekla je ministarka. Naglasila je da će carinska stopa biti smanjena ukoliko određena država želi da započne pregovore o carinama umesto da uvede recipročne mere.

''Naša statistika to nesporno pokazuje, njihovi podaci su drugačiji. Na taj način smo i došli do ove brojke kada govorimo o carini, ali svakako je veoma pozitivno to što i naš izvoz raste, raste i uvoz iz Amerike, znači prosto imamo potencijal da mnogo više trgujemo sa Sjedinjenim Državama'', rekla je ona.