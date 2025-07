Vimbldon okuplja najjače svetske brendove — sponzore koji na ovom velikom događaju vide šansu da povećaju svoj uticaj, vidljivost i... profit. Upravo ovde leži šansa investitora koji pametno prate svaki detalj kada su u pitanju događaji koji su naizgled interesantni samo ljubiteljima sporta. Događaji poput Vimbldona mogu itekako povećati profite pojedinih kompanija koje su sponzori, a time i njihove akcije na tržištu. Isto tako, pametni investitori će investiranjem u akcije tih kompanija povećati i sopstveni profit. Među vodećim sponzorima, ističe se jedan brend koji sve više privlači pažnju investitora, a to je Danone. Pogledajte trenutne cene akcija najvećih svetskih brendova.

Ova francuska kompanija, poznata po brendovima kao što su Activia, Evian, Alpro i Aptamil, nije samo prisutna kao sponzor, već i kao akter u svakodnevnom životu potrošača — i to širom sveta, ali i kod nas - Activia i Actimel mogu se pronaći u supermarketima i apotekama širom naše zemlje, a popularan je i dečiji jogurt Danonino, kao i mnogi nutricionistički proizvodi. Upravo zato Danone koristi velike događaje poput Vimbldona da dodatno ojača svoju poziciju. Njihovo prisustvo na turniru nije slučajno — oni znaju da Vimbldon okuplja globalnu publiku i visoku potrošačku klasu, što je savršen trenutak za promociju zdravih i premium proizvoda. Zamislite samo koliko flaša Eviana bude u kadru tokom mečeva — a svaki put kad je kamera uhvati, to je direktan publicitet što dovodi do rasta profita! Naučite kako da trgujete na berzi potpuno besplatno.