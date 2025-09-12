Slušaj vest

Ovo je najveća akvizicija u rudarskoj industriji u poslednjih deset godina, a vrednost novoosnovane kompanije procenjuje se na više od 53 milijarde dolara.

U novoj kompaniji, "Anglo American" dobija udeo od 62,4 odsto, dok "Teck Resources" zadržava 37,6 odsto. Sedište kompanije biće u Kanadi, a primarna kotacija biće u Londonu, uz sekundarne u Johanesburgu, Vankuveru i Njujorku.

Ovo spajanje predstavlja odgovor na rastuću globalnu potražnju za bakrom, koja je podstaknuta razvojem obnovljivih izvora energije, električnih vozila i veštačke inteligencije. Glavni cilj je ujedinjenje operacija u Čileu, posebno rudnika "Quebrada Blanca" i "Collahuasi", kako bi se postigle operativne sinergije. Očekuje se da će to doneti godišnje uštede od 800 miliona dolara u naredne četiri godine.

Odobrenje regulatora se još uvek čeka, a proces bi mogao da potraje od 12 do 18 meseci. Posebna pažnja usmerena je na regulatore u Kanadi zbog novih pravila o stranim ulaganjima u minerale od strateškog značaja. Ipak, neke institucije spajanje nazivaju „jedinstvenim u generaciji“ i pružaju mu snažnu podršku.

Novi Anglo Teck biće među pet najvećih svetskih proizvođača bakra po objedinjenim kapacitetima i resursima, što potvrđuje i Maksimo Pačeko, predsednik čileanskog "Codelca". Ovaj potez nije samo strateška poslovna odluka, već i pokazatelj budućih tokova u trgovini i industriji, u eri tranzicije ka zelenoj i digitalnoj ekonomiji.