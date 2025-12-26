Slušaj vest

Dok se praznična euforija polako zahuhtava još osećamo "teške” posledice decembarske potrošnje, mnogi ulaze u januar sa sličnim osećajem: mesec se čini nikad dužim, plata daleko, a računi visoki. Za većinu, ovaj period postaje pravi test finansijske discipline. Ipak, prvi mesec u godini može biti idealno vreme da započnemo usmeravanjem finansija na pravi put. Stručnjaci kažu da je ključ u tome da postanemo svesni svojih izdataka, postavimo budžet i držimo se plana. Tako, iako nam se čini da je januar najteži mesec, on zapravo može biti prilika za novi početak u upravljanju finansijama.

Savet stručnjaka

Kako ističe Dušan Uzelac, finansijski konsultant i osnivač portala „Kamatica”, januar svakako jeste najbolji trenutak za novi početak, ali pod uslovom da smo disciplinovani u budžetiranju.

– Glavni razlog za finansijski deficit u januaru često je nemar tokom prethodnih meseci, posebno u decembru, kada praznična potrošnja izmiče kontroli. Ako ne preduzmemo korake u decembru da smanjimo impulsivnu kupovinu, isti problemi će nas pratiti i u januaru – smatra Uzelac.

Foto: Shutterstock

Da li je rešenje u smanjenju impulsivne kupovine u decembru, pitanje je koje se često postavlja. Međutim, Uzelac ističe da ovaj savet, iako popularan, nije dovoljan.

– Poenta nije samo u tome da se ne kupuje ishitreno, već da naučimo kako da pravilno upravljamo svojim novcem. Budžetiranje je osnova finansijskog upravljanja. Da bismo to postigli, važno je definisati koliko ćemo potrošiti tokom praznika i pridržavati se tog plana. Ako unapred odredimo da će za novogodišnje praznike biti potrošeno 10.000 dinara, ali potrošimo 15.000, to je znak da nismo bili disciplinovani – objašnjava Uzelac.

Finansijska diciplina

Finansijska disciplina je osnova svakog uspeha i nije samo stvar volje. Ona podrazumeva svest o tome gde i kako trošimo svoj novac.

– Ljudi koji uspeju da potroše manje nego što zarađuju, bez obzira na mesec, nemaju nikakav problema u januaru. Za njih je svaki mesec isti – naglašava Uzelac.

Čudna poruka u izgubljenom novčaniku Foto: Shutterstock

On dodaje da postoje samo dve vrste ljudi: oni koji troše manje nego što zarađuju i oni koji troše sve što zarade.

– Nema onih koji troše više nego što zarade. To je matematički nemoguće, da potrošite ono što nemate. Može samo unapred da se troši novac koji je pozajmljen, pa na to da ide kamata. Ipak, mnogi ljudi ne prepoznaju cikluse u finansijama – kako mesečne, tako i godišnje. Mesečni su jasni: primanje plate, plaćanje računa... Međutim, godišnji ciklusi, kao što su letovanje, porezi, registracije vozila i slava, ostaju u drugom planu, ako nismo svesni svih ovih izdataka – objašnjava ovaj stručnjak.

Kako onda da se izborimo sa "strašnim" januarom?

– Odgovor je jednostavan: planiranjem. Nacrtajte šta će vam sve biti potrebno u januaru i koliko će vas koštati. Tako ćete već unapred imati jasnu sliku i nećete biti iznenađeni troškovima – savetuje Uzelac.