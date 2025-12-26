Roditelji na mukama, deca traže samo ove igračke: Potpuni su hit među klincima uoči Nove godine
Neverovatna je stvar da se kod dece interesovanje za igračke menja i da tu postoji "trend“. I dok se devojčice predškolskog pa i školskog uzrasta odlučuju za popularne Stič plišane lutkice u svim varijantama, dečacima je spajdermen bez premca najzanimljiviji lik na kraju ove godine.
Zavisno od veličine "lutka spajdermena“ košta od 1.200 do čak 4.000 dinara. Osim lutke u novogodišnjoj ponudi su manje igračke, spajdermeni na motoru i u kolima. Igračke tog tipa prodaju se po ceni od 1.000 do 1.200 dinara.
Devojčice se neretko odlučuju za čupave mede, kuce i mace. U većem formatu takve igračke koštaju i do 1.500 dinara. Prodavci u svojoj ponudi imaju i životinje koje se pokreću i hodaju na baterije. Cena im je može se reći pristojna od 400 do 800 dinara.
Vranjski prodavci napominju da se deca vezuju za omiljene junake iz crtanih filmova tako je bilo ranije, a tako je i danas.
- Tačno se zna kakav je izbor devojčica, a kakav dečaka - navode.
Ponuda bogata, ali izbor novogodišnjih igračaka zavisi od dubine džepa, roditelja, baka i deka, ali i od interesovanja najmlađih . I oni znaju šta žele.
Biznis Kurir