Slušaj vest

Neverovatna je stvar da se kod dece interesovanje za igračke menja i da tu postoji "trend“. I dok se devojčice predškolskog pa i školskog uzrasta odlučuju za popularne Stič plišane lutkice u svim varijantama, dečacima je spajdermen bez premca najzanimljiviji lik na kraju ove godine.

Zavisno od veličine "lutka spajdermena“ košta od 1.200 do čak 4.000 dinara. Osim lutke u novogodišnjoj ponudi su manje igračke, spajdermeni na motoru i u kolima. Igračke tog tipa prodaju se po ceni od 1.000 do 1.200 dinara.

Devojčice se neretko odlučuju za čupave mede, kuce i mace. U većem formatu takve igračke koštaju i do 1.500 dinara. Prodavci u svojoj ponudi imaju i životinje koje se pokreću i hodaju na baterije. Cena im je može se reći pristojna od 400 do 800 dinara.

1/5 Vidi galeriju Igračke za decu Foto: Tatjana Stamenković

Vranjski prodavci napominju da se deca vezuju za omiljene junake iz crtanih filmova tako je bilo ranije, a tako je i danas.

- Tačno se zna kakav je izbor devojčica, a kakav dečaka - navode.

Ponuda bogata, ali izbor novogodišnjih igračaka zavisi od dubine džepa, roditelja, baka i deka, ali i od interesovanja najmlađih . I oni znaju šta žele.