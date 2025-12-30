Slušaj vest

Naime, prodavnice smeju da prodaju pirotehnička sredstva uoči Nove godine, a građani smeju da ih ispaljuju u Novogoišnjoj noći.

U Mepenu, nedaleko od holandske granice u Donjoj Saksoniji, ispred jedne prodavnice niz ljudi je stajao po zimi čekajući da se vrata otvore.

Redovi formirani pre otvaranja prodavnice

Slično je bilo u Bremerhafenu, gde su ljudi u redu olakšali čekanje igrama i muzikom.

Gužve je bilo i u Hamburgu, gde se ispred jedne prodavnice i tokom noći razvukao red.

"U pola šest ispred je čekalo 100 do 130 ljludi, a red se u međuvremenu uvećao," rekao je prodavac Oliver Grecer, čija radnja u ponudi ima oko 250 eksplozivnih artikala.

Radnje otvorene u ponoć

Prodaja pirotehnike je, prema zakonu dozvoljena poslednja tri dana godine. Neke radnje su otvorile vrata već u ponoć, nastojeći da iskoriste svaki minut.

U dozvoljenom periodu i internet prodavnice smeju da dostavljaju pirotehniku na kućnu adresu kupaca.

Udruženje pirotehničke industrije (VPI) očekuje prodaju 10-15 odsto bolju od prošlogodišnjih 197 miliona evra.

Godinu ranije, prodaja je vredela 180 miliona evra.