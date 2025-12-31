Slične nabavke su najavili i drugi kineski avio-prevoznici poput „Spring erlajns” i „Džunjao erlajns”
Kineska avio-kompanija kupuje 60 aviona: Iskeširaće 9,5 milijardi dolara - poznat datum isporuke
Vodeći kineski avio-prevoznik "Er Čajna" saopštio je danas da je zajedno s njegovom podružnicom potpisao sporazum sa proizvođačem aviona "Erbasom" o kupovini 60 letelica models A320NEO.
Reč je o poslu vrednom oko 9,5 milijardi dolara po kataloškim cenama
Avioni ce biti isporučeni u serijama od 2028. do 2032. godine, saopštila je "Er Čajna".
Sporazum je usledio nakon sličnih najava ove nedelje od nekoliko drugih kineskih avio-prevoznika, među kojima se u i "Spring erlajns" i "Džunjao erlajns".
Te dve kompanije su takođe otkrile planove za kupovinu aviona evropskog konzorcijuma "Erbas".
