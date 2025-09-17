Slušaj vest

Neće proći još mnogo vremena, a konkurencija i borba za svakog putnika će učiniti svoje pa će sve avio-kompanije tokom leta uvesti brzi Wi-Fi internet. Tako više niko koga pozovete neće moći da se vadi da nije mogao da vam odgovori na poziv jer je bio u avionu.

Ova usluga koju je prva uvela francuska avio-kompanija Air France trenutno je dostupna na pet aviona, a planirano je da do kraja godine 30% flote bude opremljeno, dok će čitava flota imati pristup internetu do kraja 2026. godine.

Brzi Wi-Fi dostupan je u svim putničkim klasama i omogućava istovremeno povezivanje više uređaja, uključujući mobilne telefone, tablete i laptopove. Putnici mogu pratiti vesti u realnom vremenu, strimovati filmove i serije, igrati onlajn video-igre ili komunicirati sa porodicom i prijateljima.

Pristup se ostvaruje putem Flying Blue naloga (naloga programa lojalnosti), a novi korisnici mogu ga besplatno otvoriti tokom leta.

Besplatan brzi bežični internet uveden je i na dugolinijskim i na regionalnim letovima. Implementacija je realizovana u saradnji sa kompanijom Starlink, liderom u satelitskoj povezanosti, čime se obezbeđuje stabilna i brza internet konekcija sa minimalnim

kašnjenjem.

Tokom prelaznog perioda, putnici na avionima koji još nisu opremljeni brzim Wi-Fi sistemom mogu koristiti besplatan paket za razmenu poruka (Flying Blue članovi) ili plaćenu opciju za ostale funkcionalnosti. Za Flying Blue Ultimate i La Première putnike

internet ostaje besplatan u svim slučajevima.