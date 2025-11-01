Slušaj vest

Švajcarska avio-kompanija "Svis erlajns" je odlučila da povuče svojih devet aviona "erbas" A220-100 iz upotrebe na godinu i po dana, zbog problema sa održavanjem motora i nestašicom rezervnih delova, izjavio je finansijski direktor te kompanije Denis Veber.

Veber je, komentarišući kvartalne rezultate avio-kompanije tokom telefonske konferencije, rekao da je "u prošlosti bilo neophodno koristiti A220-100 uglavnom za vezu sa London sitijem" jer je samo taj tip aviona mogao da se koristi na strmom prilazu aerodroma, prenosi Swissinfo.

On je kazao da je u međuvremenu Helvetik ervejz takođe dobio sertifikat za britanski aerodrom London siti.

"To znači da će Helvetik preuzeti ovu rutu i ​​stoga više ne postoji operativni razlog da se A220-100 zadrži u upotrebi", istakao je Veber.

Kako je najavljeno, povlačenje aviona počeće u novembru i očekuje se da će trajati do leta 2026. godine.