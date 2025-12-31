Slušaj vest

To predstavlja značajan napredak u odnosu na 57. mesto na kojem se nalazila u prošlogodišnjem izveštaju.

Ovim rezultatom Srbija se svrstala među top 20% najspremnijih ekonomija na globalnom nivou, znatno iznad svetskog proseka i ispred velikog broja država članica Evropske unije, čime je potvrđena njena pozicija među globalno najspremnijim zemljama za primenu veštačke inteligencije.

Grupu top 20% najspremnijih ekonomija sveta čine najrazvijenije i tehnološki najnaprednije države današnjice, među kojima su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nemačka, Francuska i Singapur, kao i Kina, Japan, Južna Koreja, Kanada, Holandija, Švedska i Ujedinjeni Arapski Emirati. Ovakvim plasmanom Srbija se svrstava u isto globalno društvo sa vodećim svetskim silama.

Prema ovom indeksu, Srbija je bolje plasirana od zemalja kao što su Meksiko, Turska, Egipat i Argentina, kao i od susednih država – Grčke, Hrvatske i Rumunije, ali i od svih ostalih zemalja Zapadnog Balkana.

U regionalnom kontekstu, Srbija se izdvaja kao jedan od lidera Istočne Evrope, regiona koji se, prema ovom indeksu, ubraja među tri najjača regiona sveta u oblasti spremnosti za veštačku inteligenciju, odmah iza Severne Amerike i Zapadne Evrope.

Činjenica da Srbija ostvaruje ovako visok plasman u okviru jednog od globalno najkonkurentnijih regiona dodatno potvrđuje značaj ostvarenog rezultata.

Foto: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Visok plasman Srbije rezultat je gotovo decenije sistemske digitalne transformacije, unapređenja javne uprave i strateškog ulaganja u nove tehnologije. Indeks posebno prepoznaje snažan institucionalni kapacitet Srbije, odgovorno i funkcionalno upravljanje digitalnim tehnologijama, kao i naprednu primenu digitalnih i AI rešenja u javnom sektoru.

- Ovaj rezultat potvrđuje da su vizija predsednika Aleksandra Vučića i odluka da Srbija rano i strateški investira u digitalnu državu, inovacije i nove tehnologije bile ispravne. Danas vidimo da Srbija ne samo da prati globalne trendove u oblasti veštačke inteligencije, već se nalazi među zemljama koje znaju kako da tehnologiju pretvore u konkretnu javnu vrednost. To će biti od presudnog značaja u godinama koje dolaze, imajući u vidu da će veštačka inteligencija u narednoj deceniji temeljno promeniti način na koji funkcionišu ekonomije, države i društva i da se nalazimo na pragu nove, inteligentne ere - izjavila je tim povodom, predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić.

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović istakao je da Srbija nastavlja sa značajnim ulaganjima u najsavremeniju računarsku infrastrukturu i da je za 2026. godinu planirano puštanje u rad novog superkompjutera.

- Novi superkompjuter dodatno će osnažiti razvoj veštačke inteligencije, nauke, inovacija i digitalne ekonomije i biće na raspolaganju naučnoj zajednici, startapima, privredi i državnim institucijama. Kancelarija za IT i eUpravu nastaviće, u saradnji sa državnim organima i privredom, da razvija AI rešenja koja donose konkretne koristi građanima i privredi, sa ciljem da Srbija bude prepoznata kao regionalni lider u digitalnoj transformaciji i veštačkoj inteligenciji, uz puno poštovanje principa transparentnosti, zaštite podataka i ljudskih prava -

izjavio je Jovanović.

Government AI Readiness Index, koji objavljuje Oxford Insights, procenjuje spremnost ekonomija za primenu veštačke inteligencije kroz šest ključnih oblasti: kapacitet za kreiranje i sprovođenje politika, upravljanje i regulatorni okvir, AI infrastrukturu, primenu u javnom sektoru, razvoj i širenje tehnologija, kao i otpornost društva i institucija.

U ovom okviru Srbija ostvaruje stabilan i snažan učinak u svim oblastima, posebno u domenu javne uprave, upravljanja i institucionalne spremnosti, što objašnjava i kontinuitet napretka u rangiranju u odnosu na prethodnu godinu.