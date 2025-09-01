Slušaj vest

U toku je novi krug nagradne igre "Uzmi račun i pobedi 2025", a prvo izvlačenje nagrada biće održano u subotu 20. septembra u 18 časova na Radio televiziji Srbije, navodi se na sajtu uzmi račun.

Inače, građani mogu od 1. maja da unose fiskalne račune u aplikaciju „Uzmi račun i pobedi“, a do sada je uneto ukupno 129 miliona računa, dok je registrovano 376.000 korisničkih naloga. Nagradnu igru organizuje Vlada Republike Srbije, uz podršku NALED-a.

Koji računi učestvuju

U igri mogu da učestvuju svi fiskalni računi koji su izdati počev od 1. januara 2025. godine, bez obzira na vrednost.

Foto: Marina Lopičić, Printscreen/uzmiracun.rs

Uz automobile, ovogodišnji nagradni fond obuhvata pet stanova u Beogradu, u naselju Zemunske kapije, ukupne vrednosti 1,2 miliona evra. U pitanju su trosobni dupleks stanovi, od kojih svaki ima po 91 kvadrat.

Registracija u par klikova

Podsetimo, pošto je reč o novom krugu nagradne igre potrebno je da se učesnici ponovo registruju putem aplikacije „Uzmi račun i pobedi”.

Registracija se vrši unosom

broja mobilnog telefona dodeljenog u Republici Srbiji

imena

prezimena

mesta

adrese

registarskog broja lične karte

Aplikacija „Uzmi račun i pobedi“ dostupna je u prodavnicama Google Play, Apple i Huawei.

Nastavlja se nagradna igra Uzmi račun i pobedi Foto: Printscreen/RTS

- I ovoga puta bezgotovinska plaćanja dupliraju šansu za dobitak. Unosom u aplikaciju, svaki fiskalni račun dobija jedinstveni kod, a ukoliko je na računu zabeležen bezgotovinski način plaćanja (karticom, instant i dr.), dobija se i još jedan, dodatni kod. Svi dodeljeni kodovi ravnopravno učestvuju u javnim izvlačenjima - navodi se na sajtu i dodaje: