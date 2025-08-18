Slušaj vest

Preostali letnji dani su prilika za sve one koji žele da budu deo tradicionalne aktivnosti koja doprinosi poreskoj disciplini društva.

Svrha nagradne igre, čiji je pokretač Vlada Republike Srbije, jeste podizanje svesti građana i privrednih subjekata o suzbijanju sive ekonomije, jačanje poreske kulture i motivacije za poštovanje propisa, kao i podsticanje bezgotovinskog plaćanja, jednog od instrumenata u borbi protiv sive ekonomije.

Za učešće u nagradnoj igri, potrebna je registracija putem mobilne aplikacije „Uzmi račun i pobedi“, koja je besplatna za preuzimanje u Google Play i Apple prodavnicama.

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koji za učešće u nagradnoj igri mogu da unose sve fiskalne račune koji su izdati od 1. januara 2025. godine, skeniranjem QP koda na fiskalnom računu ili ručnim unosom PFR broja i vremena računa.

Unosom u aplikaciju, svaki fiskalni račun dobija jedinstveni kod, a ukoliko je na računu zabeležen bezgotovinski način plaćanja (karticom, instant i dr.), dobija se i još jedan, dodatni kod. Svi dodeljeni kodovi ravnopravno učestvuju u javnim izvlačenjima.

Za nagradnu igru „Uzmi račun i pobedi“ do sada je registrovano više od 368.000 naloga, dok je poslato 116.944.323 računa i 142.316.511 jedinstvenih kodova.