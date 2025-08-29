Slušaj vest

Podsećamo da građani još od 1. maja unose fiskalne račune u aplikaciju „Uzmi račun i pobedi“, a do sada je uneto ukupno 129 miliona računa, dok je registrovano 376.000 korisničkih naloga. Nagradnu igru organizuje Vlada Republike Srbije, uz podršku NALED-a.

U igri mogu da učestvuju svi fiskalni računi koji su izdati počev od 1. januara 2025. godine, bez obzira na vrednost.

„Drago mi je što su se i ovog puta građani u velikom broju odazvali da učestvuju u nagradnoj igri i da skupljaju fiskalne račune, tako da ih trenutno u aplikaciji ima čak 376.000. Ovog puta smo obogatili nagradni fond sa 10 automobila, i to sa pet hibridnih i pet električnih Fijat Grande Panda modela. Podsećam građane da smo do sada u sedam ciklusa podelili ukupno 85 stanova u Beogradu“, rekao je prvi potpredsednik Vlade Siniša Mali.

Uz automobile, nagradni fond obuhvata pet stanova u Beogradu, u naselju Zemunske kapije, ukupne vrednosti 1,2 miliona evra. U pitanju su trosobni - dupleks stanovi, od kojih svaki ima po 91 kvadrat.

„Mislim da smo uspeli da kod građana osvestimo tu važnost uzimanja fiskalnih računa, koji predstavljaju garanciju da trgovac ima registrovanu radnju i da plaća porez. Kroz ovu nagradnu igru na zabavan način građani postaju partneri u borbi protiv sive ekonomije što je važno jer se novac od poreza koristi za izgradnju naših bolnica, škola, puteva, naučno - tehnoloških parkova, ali i za dalji rast plata i penzija“, rekao je ministar finansija.

S obzirom na to da je reč o novom krugu nagradne igre potrebno je da se učesnici ponovo registruju putem aplikacije „Uzmi račun i pobedi”. Registracija se vrši unosom: broja mobilnog telefona dodeljenog u Republici Srbiji, imena, prezimena, mesta, adrese i registarskog broja lične karte. Aplikacija „Uzmi račun i pobedi“ dostupna je u prodavnicama Google Play, Apple i Huawei.

I ovoga puta bezgotovinska plaćanja dupliraju šansu za dobitak. Unosom u aplikaciju, svaki fiskalni račun dobija jedinstveni kod, a ukoliko je na računu zabeležen bezgotovinski način plaćanja (karticom, instant i dr.), dobija se i još jedan, dodatni kod. Svi dodeljeni kodovi ravnopravno učestvuju u javnim izvlačenjima.

Pravo učešća u nagradnoj igri i izvlačenju nagrada imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja fiskalni račun sa QR kodom, izdatim tokom 2025. godine na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, unesu putem mobilne aplikacije „Uzmi račun i pobedi”, tako što skeniraju QR kod ili unesu ručno PFR broj i PFR vreme računa.