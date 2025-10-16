Slušaj vest

Radovi na Savskom mostu teku predviđenom dinamikom. Uklanjaju se ostaci starog, a uporedo se radi na pristupnim saobraćajnicama. Prvi delovi čelične konstrukcije novog mosta stižu već za mesec dana, a početkom naredne godine, kako kažu nadležni, kompletna konstrukcija biće na obali Save.

Na gradilištu novog mosta radi se na četiri lokacije. Jedna ekipa radnika ukljanja stubove starog mosta, druga postavlja šipove za novi, treća gradi privremeno pristanište, u koje iz Kine 15. novembra treba da stignu barže sa prvim delovima čelične konstrukcije, koja je već u Konstanci.

Ipak, najvažnije je da se na vreme uradi svih 108 šipova za novi most na Savi, težek 7.000 tona. Do sada je urađeno 48. Na novobeogradskoj strani završena su 33 šipa, kao i jedan temelj za prvi stub novog mosta.

1/4 Vidi galeriju Prvi delovi novog Savskog mosta stižu iz Kine sredinom novembra Foto: Printscreen RTS

U naselju Beograd na vodi radi se na bušenju i betoniranju prvih 18 šipova.

"Očekujemo i nastavak radova na pobijanju šipova u reci, koji će se koristiti za izradu lancinih greda, te po završetku ukrupnjavanja glavnog luka mosta, a to se očekuje sredinom sledeće godine, preko lancinih greda konstrukcija novog mosta će se spustiti na barže", objašnjava Lazar Pavić, inženjer za mostove kompanije "Pauer Čajna".

Specijalnim mašinama, koje su postavljene na barže, radi se na stubovima starog mosta. Na prvom, koji je srušen, bagerom se vade ostaci betona i armature sa dna. Razbijaju se temelji drugog stuba, a treći tek treba da bude isečen i uklonjen.

"Stub koji je najbliži ovoj novobeogradskoj strani gabaritno će da uđe u zonu ovog sada stuba koji je porušen u potpunosti, a stub koji je bliži beogradskoj strani biće između stuba koji treba da počne da se ruši i obale", precizira Vladimir Vujić iz "Mostogradnje".

Krajem godine izrada šipova i dva stuba u reci

Izrada šipova i dva stuba koja se nalaze u reci, kako kaže inženjer Pavić, očekuje se krajem godine.

"Krajem ove godine će početi prvo pobijanje šipova u reci i verovatno će se u nekom periodu narednih šest meseci ti šipovi izvesti", navodi Pavić.

Prvo stručnjaci Centra za razminiranje pretražuju rečno dno i obale. Prvi put su ronioci to uradili pre više od 10 godina, kada je počela izrada projekta novog mosta na Savi. Tada su pronašli neekplodiranu avio-bombu i tri artiljerijska projektila i sve je bezbedno uklonjeno.

"Dinamika rada Centra za razminiranje je takva da se uklapamo sa građevinskim radovima, gde se iskaže potreba za građevinskim bušenjem za naredne šipove, Centar za razminiranje vrši ispitivanje tla, predaje im i onda oni rade svoje radove", kaže Zoran Stevanović iz Centra za razminiranje Republike Srbije.

Ispitivanje tla nije završeno ni na kopnu ni u reci, a posla ima još, naročito na pobijanju šipova. Izvesno je da radovi idu po planu, kao i to da sredinom novembra stiže prvi deo čelične konstrukcije novog mosta.