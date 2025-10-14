INOVACIJA SE DEŠAVA TAMO GDE JE DIGITALNA TRANSFORMACIJA – PORUKA JE KOMPANIJE WMG (WIRELESS MEDIA GROUP) SA SALES KONGRESA
Digitalna transformacija nije više pitanje budućnosti, već realnost u kojoj se odlučuje o rastu. Brendovi koji povezuju tehnologiju, medije i prodajno mesto stvaraju novu vrednost za potrošače – a upravo tu perspektivu je kompanija WMG (Wireless Media Group) predstavila na SALES Kongresu Srbija 2025, najznačajnijem regionalnom okupljanju stručnjaka iz oblasti prodaje i marketinga.
U ime kompanije je na panelu učestvovao Aleksandar Petković, Head of Commercial Growth, WMG Product & Services, koji je istakao značaj inovacija kroz digitalnu transformaciju: “Inovacija se dešava tamo gde je digitalna transformacija. Partnerstva brendova s tehnološkim vendorima su neizostavan deo tog procesa – oni donose znanja, alate i pristup koji omogućava da inovacije zaista zažive, bilo in-store, bilo online.”
Petković je posebno naglasio da praksa WMG-a pokazuje kako se inovacije mogu pretočiti u konkretne rezultate, naročito kroz Retail Media: “Obećanje retail medije leži u merljivom povećanju prodaje pametnom upotrebom podataka. Magija nastaje kad se ukrste purchase intent podaci retailera s dosegom mainstream digitalnih medija. To je budućnost tržišne komunikacije – sinergija podataka i kanala koja donosi realnu vrednost potrošačima i rast brendovima.”
Kroz ovakve inicijative i aktivnu ulogu u razmeni iskustava, kompanija WMG (Wireless Media Group) potvrđuje svoju stratešku posvećenost inovacijama i nastavak prakse povezivanja tehnologije, medija i biznisa, s ciljem da brendovima pomogne da osvoje nove kanale i grade održiv rast u dinamičnom tržišnom okruženju.