Digitalna transformacija nije više pitanje budućnosti, već realnost u kojoj se odlučuje o rastu. Brendovi koji povezuju tehnologiju, medije i prodajno mesto stvaraju novu vrednost za potrošače – a upravo tu perspektivu je kompanija WMG (Wireless Media Group) predstavila na SALES Kongresu Srbija 2025, najznačajnijem regionalnom okupljanju stručnjaka iz oblasti prodaje i marketinga.

Foto: MCB

U ime kompanije je na panelu učestvovao Aleksandar Petković, Head of Commercial Growth, WMG Product & Services, koji je istakao značaj inovacija kroz digitalnu transformaciju: “Inovacija se dešava tamo gde je digitalna transformacija. Partnerstva brendova s tehnološkim vendorima su neizostavan deo tog procesa – oni donose znanja, alate i pristup koji omogućava da inovacije zaista zažive, bilo in-store, bilo online.”

Petković je posebno naglasio da praksa WMG-a pokazuje kako se inovacije mogu pretočiti u konkretne rezultate, naročito kroz Retail Media: “Obećanje retail medije leži u merljivom povećanju prodaje pametnom upotrebom podataka. Magija nastaje kad se ukrste purchase intent podaci retailera s dosegom mainstream digitalnih medija. To je budućnost tržišne komunikacije – sinergija podataka i kanala koja donosi realnu vrednost potrošačima i rast brendovima.”

Foto: MCB