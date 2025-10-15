Slušaj vest

Kompanija WMG Digital Transformation, deo kompanije WMG (Wireless Media Group), učestvovala je na IDC CIO Summitu 2025, događaju koji je okupio vodeće IT i poslovne lidere iz regiona. Centralna tema ovogodišnjeg skupa “Balancing Innovation and Pragmatism in Modern IT Strategy” bila je posvećena ulozi CIO lidera u pokretanju inovacija i strateške poslovne transformacije.

“Prisustvo na IDC CIO Summitu deo je jasne strategije kompanije WMG Digital Transformation - ulaganje u znanje i izgradnju odnosa sa CIO zajednicom, sa ciljem da dodatno osnažimo našu poziciju regionalnog partnera za digitalnu transformaciju. Kao regionalni partner za digitalnu transformaciju sa iskustvom u različitim industrijama, WMG Digital Transformation pomaže kompanijama da povežu HR i poslovne sisteme – od ERP i finansija do CRM i eCommerce platformi. Naš SEE-first model omogućava bolje razumevanje lokalnih regulatornih specifičnosti, dok standardizacijom procesa i integracija smanjujemo rizike i troškove. Na taj način klijentima donosimo bržu i sigurniju vrednost od digitalnih investicija, uz jasne metrike i čvrstu osnovu za primenu veštačke inteligencije”, istakla je Vera Pećar, CBO i članica boarda kompanije.

Na značaj HR transformacije osvrnula se i Tamara Markićević, Business Development Director, WMG Digital Transformation: „Naš fokus je da HR transformaciju pozicioniramo na nivo strateškog poslovnog vođenja. Kroz Human Capital Management (HCM) rešenja, gradimo integrisanu osnovu za upravljanje veštinama, produktivnošću i uklađenošću, uz merljive rezultate koji direktno utiču na P&L kompanija. Na taj način HR prelazi iz sistema evidencije u sistem prednosti, povezujući ljude, podatke i tehnologije sa poslovnim ishodima i dugoročnom održivošću. Prisustvo na IDC CIO Summitu dodatno nam omogućava da ova iskustva potvrdimo u dijalogu sa CIO zajednicom regiona i sagledamo nove trendove u digitalnoj tranformaciji”, naglasila je Tamara Markićević, Business Development Director, WMG Digital Transformation.

IDC CIO Summit već godinama predstavlja mesto susreta vodećih IT i poslovnih lidera, sa ciljem da se sagleda kako CIO funkcija evoluira od tehničke uloge ka ulozi agenta promene i strateškog partnera u digitalnoj transformaciji. Bianka Milea, organizator IDC CIO Summita, zaključila je:

„Ovogodišnji CIO Summit održao se pod temom ‘Balancing Innovation and Pragmatism in Modern IT Strategy’ i bio je namenjen liderima koji prepoznaju da se uloga CIO-a značajno promenila. CIO više nije samo tehnički ekspert već ključni akter u poslovnoj transformaciji – agent promene, strateški partner i lider inovacija. Kako organizacije sve više zavise od tehnologije za poslovni rast, CIO lideri morali su da pokažu i vizionarstvo i pragmatizam: da balansiraju napredne tehnološke trendove sa praktičnim potrebama biznisa. Kroz plenarna predavanja i razmenu iskustava, Summit je otvorio upravo ta pitanja i omogućio CIO zajednici da sagleda nove načine stvaranja vrednosti i postane još centralnija u strateškom odlučivanju”, rekla je Bianca Milea, Events direktor za Rumuniju, CZSK, Adriatics.

Kroz učešće na IDC CIO Summitu, WMG Digital Transformation potvrdio je svoju stratešku posvećenost inovacijama i izgradnji skills-first organizacija zasnovanih na podacima, integraciji i odgovornoj primeni veštačke inteligencije – pristupu koji kompaniju pozicionira kao regionalnog partnera za digitalnu transformaciju i održivi rast.