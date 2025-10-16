Poslovna lokacija u centru Beograda

Delta District se nalazi u Bloku 20 - poslovnom epicentru grada, u okruženju vodećih kompanija i institucija. Lokacija obezbeđuje dugoročnu atraktivnost i doprinosi stabilnom rastu vrednosti investicije.

Završeno građevinsko okruženje

Kompleks je smešten u potpuno završenom bloku, bez rizika od novih gradilišta u neposrednoj blizini. Kupcima i investitorima garantuje stabilno i predvidivo okruženje.

Ograničen broj ekskluzivnih jedinica

Mali broj luksuznih apartmana održava ekskluzivnost i povećava vrednost svake jedinice na tržištu. Strategija rentiranja zasniva se na dugoročnoj stabilnosti, ne na masovnom izdavanju.

Profesionalno upravljanje i sigurnost

Objektom upravlja profesionalni menadžment koji obezbeđuje visoke standarde održavanja i sigurnosti. Sve potrebe rezidenata rešavaju se kroz jednu kontakt tačku.

Povraćaj PDV-a od 20% za pravna lica

Pravna lica ostvaruju pravo na povraćaj PDV-a, što ulaganje čini finansijski povoljnijim i direktno smanjuje realne troškove investicije.

Nizak rizik ulaganja

Kredibilitet globalne IHG grupe i Delta Holdinga garantuju sigurnost i stabilan prinos, uz minimalan investicioni rizik.

Održivi standardi gradnje

Kompleks je sertifikovan po WELL i LEED standardima, što doprinosi ESG strategijama kompanija i istovremeno obezbeđuje zdravije i ekološki odgovorno okruženje.

Kontinuiran rast vrednosti

Kombinacija prestižne lokacije, kvaliteta gradnje i snage brendova osigurava dugoročan rast vrednosti i očuvanje kapitala.

Premium oprema uključena u cenu

Apartmani su opremljeni iznad tržišnog standarda: kuhinje Veneta Cucine sa Gaggenau uređajima, ugradni garderoberi, potpuno završena kupatila sa italijanskom keramikom, integrisana rasveta, prečišćivači vazduha i smart home sistemi. Sve to značajno podiže početnu vrednost nekretnine.