KAKO DA VELIKE KOMPANIJSKE TROŠKOVE PRETVORITE U VREDNU IMOVINU? Svetske firme masovno prelaze na OVAJ MODEL, zahuktava se i kod nas
Za moderne kompanije pitanje smeštaja ključnih ljudi postalo je strateško, a ne operativno. Troškovi angažovanja vrhunskih stručnjaka ne završavaju se na njihovim ugovorima već uključuju i kvalitet uslova u kojima borave i rade. Ako se tome doda rast cena hotelskog smeštaja i nepredvidivost privatnog tržišta stanova jasno je da standardni modeli više ne odgovaraju zahtevima savremenog poslovanja. Zato je važno jasno razumeti koje prepreke danas najviše otežavaju ovakve odluke.
Tri problema koja muče sve više kompanija
Kvalitet smeštaja je sastavni deo EVP-a i danas jedan od njegovih ključnih elemenata. Prema relevantnim istraživanjima i anketama o očekivanjima kandidata, upravo uslovi stanovanja i podrška pri relokaciji često presuđuju pri izboru poslodavca. Hotelski apartman može da deluje kao privremeno rešenje, dok standardan stan uglavnom traži dodatnu organizaciju i vreme. Najtraženiji profesionalci imaju izbor i biraju poslodavce koji obezbeđuju celovito, predvidivo i komforno okruženje za život i rad, a ne samo plata-bonus paket.
Istovremeno, kompanije se sve češće susreću sa zadacima koji ne pripadaju njihovoj osnovnoj delatnosti. Koordinacija čišćenja i održavanja, rešavanje komunalnih pitanja, komunikacija sa više dobavljača - sve to angažuje interne resurse koji bi trebalo da budu usmereni na razvoj poslovanja. Posledica je rasipanje fokusa i usporavanje ključnih procesa.
Treći problem je nedoslednost standarda i troškova. Hotelski smeštaj podleže sezonskim oscilacijama cena i dodatnim taksama koje je teško planirati, dok privatni stanovi nose rizik vanrednih troškova i neujednačenog kvaliteta usluge - od hitnih popravki do varirajuće dostupnosti izvođača. Takvo okruženje otežava precizno budžetiranje i kontrolu kvaliteta.
Zašto uobičajeni pristupi više nisu dovoljni
Tradicionalno, izbor se svodi na dva modela, a oba imaju ograničenja. Dugoročan hotelski smeštaj nudi konzistentan servis i jasne procedure, ali za višemesečne boravke postaje finansijski neodrživ i ne stvara osećaj doma koji je važan za produktivnost i dugoročnu motivaciju ljudi koji ostaju u gradu.
S druge strane, iznajmljivanje privatnih stanova deluje ekonomičnije na papiru, ali u praksi uvodi heterogene standarde, različite vlasnike i potrebu za mrežom dobavljača (od službe čišćenja do servisera i internet provajdera). Takva koordinacija traži lokalno znanje i vreme, pa operativno postaje posao za sebe.
Rezultat je da nijedno od postojećih rešenja ne odgovara u potpunosti savremenim potrebama: hoteli nude uslugu po ceni koja eskalira na duži rok, a privatni stanovi traže operativno angažovanje koje kompanije ne žele. Potrebno je rešenje koje kombinuje predvidive troškove i standardizovan kvalitet sa komforom „stana koji radi kao hotel“ - bez opterećenja za interne timove.
Kako Delta District odgovara na ove izazove
Da bi rešenje imalo smisla, mora da obezbedi predvidive troškove i standardizovano iskustvo, a da pritom ojača EVP kompanije. Delta District upravo na to odgovara integrisanim modelom koji spaja vlasništvo i profesionalni servis.
Izazov privlačenja i zadržavanja najboljih ljudi rešava se kroz kombinaciju prestižne adrese i ekskluzivnog okruženja. InterContinental brend nosi međunarodnu reputaciju koja je prepoznatljiva bilo kom profesionalcu koji je radio u globalnom okruženju. Prema podacima konsultantske kuće Savills, brendirane rezidencije globalno ostvaruju prosečno 30% veću cenu u odnosu na poredive nebrendirane nekretnine, što potvrđuje vrednost ovakvih projekata.
Delta District se nalazi u potpuno završenom građevinskom bloku, čime se praktično uklanja rizik od nepredviđenih promena u okruženju. Nema neizvesnosti oko budućih gradilišta niti narušavanja ambijenta, što je garant zadovoljstva onih koji budu u njemu živeli ali i garant dugoročne vrednosti imovine. Dodatno, u kompleksu neće biti moguće kratkoročno iznajmljivanje preko platformi poput Airbnb-a, čime se jača status i prestiž zajednice i doprinosi bezbednosti stanara.
Profesionalno upravljanje čini svakodnevno funkcionisanje jednostavnim. Umesto komunikacije sa više različitih pružalaca usluga, sve potrebe rešavaju se kroz jednu kontakt tačku. Čišćenje se sprovodi po hotelskim standardima, održavanje organizuje InterContinental tim, a bezbednost je podignuta na najviši nivo uz naprednu tehnologiju i jasne procedure. Kompanija se tako oslobađa logistike i resurse usmerava na strateške poslovne prioritete.
Najviši nivo standardizacije uklanja nepredvidivost troškova i kvaliteta. Apartmani dolaze sa opremom iznad uobičajenih tržišnih standarda: kuhinje renomiranih evropskih proizvođača, potpuno završena kupatila sa italijanskom keramikom, integrisana rasveta, prečišćivači vazduha i smart-home sistemi. Takva oprema smanjuje troškove održavanja, podiže početnu vrednost nekretnine i obezbeđuje konzistentan kvalitet. Pravna lica dodatno ostvaruju povraćaj PDV-a od 20%, što čini investiciju finansijski atraktivnijom.
Sve ovo potvrđuje da se Delta District snažno i na vreme pozicionira kao lider u regionu kada je ovakav koncept stanovanja u pitanju.
Poslovna lokacija u centru Beograda
Delta District se nalazi u Bloku 20 - poslovnom epicentru grada, u okruženju vodećih kompanija i institucija. Lokacija obezbeđuje dugoročnu atraktivnost i doprinosi stabilnom rastu vrednosti investicije.
Završeno građevinsko okruženje
Kompleks je smešten u potpuno završenom bloku, bez rizika od novih gradilišta u neposrednoj blizini. Kupcima i investitorima garantuje stabilno i predvidivo okruženje.
Ograničen broj ekskluzivnih jedinica
Mali broj luksuznih apartmana održava ekskluzivnost i povećava vrednost svake jedinice na tržištu. Strategija rentiranja zasniva se na dugoročnoj stabilnosti, ne na masovnom izdavanju.
Profesionalno upravljanje i sigurnost
Objektom upravlja profesionalni menadžment koji obezbeđuje visoke standarde održavanja i sigurnosti. Sve potrebe rezidenata rešavaju se kroz jednu kontakt tačku.
Povraćaj PDV-a od 20% za pravna lica
Pravna lica ostvaruju pravo na povraćaj PDV-a, što ulaganje čini finansijski povoljnijim i direktno smanjuje realne troškove investicije.
Nizak rizik ulaganja
Kredibilitet globalne IHG grupe i Delta Holdinga garantuju sigurnost i stabilan prinos, uz minimalan investicioni rizik.
Održivi standardi gradnje
Kompleks je sertifikovan po WELL i LEED standardima, što doprinosi ESG strategijama kompanija i istovremeno obezbeđuje zdravije i ekološki odgovorno okruženje.
Kontinuiran rast vrednosti
Kombinacija prestižne lokacije, kvaliteta gradnje i snage brendova osigurava dugoročan rast vrednosti i očuvanje kapitala.
Premium oprema uključena u cenu
Apartmani su opremljeni iznad tržišnog standarda: kuhinje Veneta Cucine sa Gaggenau uređajima, ugradni garderoberi, potpuno završena kupatila sa italijanskom keramikom, integrisana rasveta, prečišćivači vazduha i smart home sistemi. Sve to značajno podiže početnu vrednost nekretnine.
Investicija u Delta District nije samo kupovina kvadrata, već alat za HR i operativnu efikasnost: standardizuje troškove, podiže kvalitet boravka i jača EVP kompanije. Globalni trendovi govore u prilog ovakvim rešenjima: tržište corporate housing-a projektuje stabilan rast od oko 6,5% godišnje do 2029. Istovremeno, vodeći brendovi ubrzano šire svoje prisustvo u EMEA kroz ove koncepte, dok servisirani apartmani nastavljaju da jačaju performanse i u pogledu zauzetosti i u pogledu prihoda koje ostvaruju (RevPAR)
