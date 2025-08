Delta District je predstavljen kroz posebno dizajniran kutak koji je vizuelno i konceptualno bio u potpunosti usklađen sa duhom samog projekta. Prisutni su imali priliku da izbliza sagledaju sve aspekte kompleksa – od arhitekture do planiranih sadržaja, uključujući hotelski deo pod brendom InterContinental, dve rezidencijalne i poslovnu kulu..

O projektu se moglo čuti i tokom konferencijskog dela u okviru panela “Landmarks of the Future” na kome je govorila je i Angelina Nekić, potpredsednica Delta Holdinga i generalna direktorka Delta Real Estate. Kroz njeno izlaganje provukla se i jedna od ključnih poruka koju Delta District komunicira od samog početka, a to je da luksuz više nije stvar samo vizuelnog efekta i iskorišćenih materijala, već sistema vrednosti.